Bäckerei überfallen – Täter auf der Flucht, Elz, Rathausstraße, Mittwoch, 28.02.2024, 17.30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat ein maskierter und bewaffneter Mann eine Bäckerei in Elz überfallen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat der Räuber um 17.30 Uhr die Bäckerei in der Rathausstraße und bedrohte die allein anwesende Verkäuferin mit einer schwarzen Schusswaffe. Dabei forderte er sie auf, ihm den Inhalt der Kasse in eine mitgeführte schwarze Plastiktasche einzupacken. Nachdem er so an die Tagesseinnahmen gelangt war, flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung der Bachgasse. Die Verkäuferin blieb bei dem Überfall unverletzt. Während der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Täter, bei der mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Der mit einer Sturmhaube maskierte Räuber soll einen dunklen Teint und dunkelbraune Augen gehabt haben. Darüber hinaus war er etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und mit Ausnahme blauer Schuhe komplett schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zum Raubüberfall.

Einbrecher machen sich an Firmengebäude zu schaffen, Limburg, Industriestraße, Dienstag, 27.02.2024, 11 Uhr bis Mittwoch, 28.02.2024, 11 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch versuchten Einbrecher erfolglos in ein Firmengebäude in der Industriestraße in Limburg einzusteigen. Am Mittwoch wandte sich ein Verantwortlicher der Firma an die Polizei, da er an mehreren Türen des Gebäudes frische Aufbruchsspuren entdeckt hatte. Die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung gerufene Polizei stellte daraufhin fest, dass die Täter die Türen zwar beschädigt hatten, aber nicht in das Gebäude eingedrungen waren. Der Tatzeitpunkt konnte dabei nicht genauer bestimmt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Stromerzeuger von Baustelle gestohlen, Weinbach-Edelsberg, Hauptstraße, Mittwoch, 28.02.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 29.02.2024, 8.30 Uhr

(fh)Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag eine Baustelle in Weinbacher Ortsteil Edelsberg aufgesucht und von dieser ein Arbeitsgerät gestohlen. Am Donnerstagmorgen wurde das Fehlen des mehrere Tausend Euro teuren Stromerzeugers auf der Baustelle am Parkplatz des Bürgerhauses in der Hauptstraße festgestellt. Am Abend zuvor hatte er dort noch gestanden.

Die Polizeistation Weilburg ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.