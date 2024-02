Bergstrasse

Neckarsteinach: Brand unter Container ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Neckarsteinach (ots) – Weil es am Mittwochabend (28.02.), gegen 18.50 Uhr, unter

einem als Küche bzw. Aufenthaltsraum genutzten Container im Bereich eines

Baumhauscamps in Michelbuch brannte, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen

übernommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde infolge des Feuers ein Schaden von

rund 1000 Euro verursacht. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand anschließend

rasch unter Kontrolle.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes

beitragen könnten, werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des

Kommissariats 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Lampertheim-Hüttenfeld: Warenautomat im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) – Ein mit E-Zigaretten und Süßigkeiten bestückter Warenautomat

in der Lampertheimer Straße geriet am Mittwochabend (28.02.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten anschließend

den gesamten Warenbestand. Das Geldfach wurde nicht angegangen. Zudem

verursachten die Unbekannten einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Automaten.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu

melden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (28.02.) gegen 18:36 Uhr kam es auf der L 3110,

in Höhe Außerhalb Wildbahn 2, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 3-jähriges

Kind durch einen PKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Eine 59-jährige Frau

aus Lampertheim befuhr mit ihrem PKW die L 3110 von Lampertheim in Richtung

Hüttenfeld als ein 3-jähriges Kind aus Richtung des Anwesens Außerhalb Wildbahn

2 auf die Fahrbahn lief. Dort kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem

Kind wodurch dieses auf die Gegenfahrbahn geschleudert und von dem PKW einer

27-jährigen Fahrzeugführerin aus Biblis erfasst wurde. Das Kind verstarb

aufgrund der schweren Verletzungen trotz Reanimationsversuchen an der

Unfallstelle. Die Unfallbeteiligten wurden an der Unfallstelle durch den

Rettungsdienst versorgt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die

Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L3110 musste

zwischen Lampertheim – Neuschloß und Hüttenfeld für etwa dreieinhalb Stunden

voll gesperrt werden. Vor Ort waren etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren

Lampertheim und Hüttenfeld, 3 Rettungswagen, 2 Notärzte sowie ein

Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hüttenfeld (ots) – Im Zeitraum von Montag (26.02.) 19:30 Uhr bis Dienstag

(27.02.) 09:10 Uhr wurde in Hüttenfeld, Alfred-Delp-Straße gegenüber der

Hausnummer 37, ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Transit am Rücklicht sowie der

Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von

der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt

sich auf ca. 500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder

zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in

Lampertheim unter der Rufnummer 06206 9440-0.

Darmstadt

Darmstadt: Wichtige Zeugen nach verfassungswidrigen Äußerungen am Luisenplatz gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstagnachmittag (29.2.)

zwischen 17.15 und 17.30 Uhr am Luisenplatz lautstark verfassungswidrige Parolen

von sich gegeben haben soll, ermittelt nun die Polizei.

Bislang unbekannte Zeugen meldeten den Mann der Stadtpolizei. Der Tatverdächtige

konnte daraufhin vorläufig festgenommen werden.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei wichtige Zeugen, die den Vorfall

mitbekommen haben und Angaben zur Sache machen können.

Das 1. Polizeirevier Darmstadt steht in dem Fall als Ansprechpartner unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 41110 zur Verfügung.

Darmstadt: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Farbschmiererei vorläufig fest / Mehrere Hauswände mit Farbe beschmiert / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen (29.2.) gegen 4.30 Uhr beobachtete eine

zivile Polizeistreife drei Personen, die gerade die Hauseingangstür eines

Mehrfamilienhauses in der Darmstädter Innenstadt mit Farbe beschmierten. Die

drei Personen wurden daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen. An einer

der Personen stellten die Beamten frische Farbe fest. Alle Drei führten

Farbdosen, Schablonen und weitere Utensilien mit sich.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der verursachte Schaden auf rund tausend

Euro. Nur wenige Stunden später wurden der Polizei im Bereich der Darmstädter

Innenstadt noch weitere mit Farbe beschmierte Häuser gemeldet.

Da sich unter den Schmierereien auch solche mit politischem Bezug befanden, hat

der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und bittet die

Bevölkerung um Hinweise. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht

beziffert werden. Ob ein Tatzusammenhang gegeben ist, bedarf weiterer

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, mit den Beamtinnen und Beamten unter der

Telefonnummer 06151/969-0 in Kontakt zu treten.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: 5000 Euro Schaden für zwei Flaschen Gin / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Reinheim (ots) – Ein durstiger Einbrecher hatte es am Mittwoch (28.2.) um 0.18

Uhr auf einen Getränkemarkt in der Konrad-Adenauer-Straße abgesehen. Der bislang

unbekannte Täter schlug eine Scheibe ein, um in den Innenraum des Marktes zu

gelangen. Dort entwendete er zwei Flaschen Gin und suchte anschließend das

Weite. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 5000

Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Dieburg: Motorroller von Supermarktparkplatz gestohlen / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (29.2.) entwendeten bislang

unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke „Piaggo“ in Wert von

mehreren Tausend Euro von einem Supermarktparkplatz in der Straße „In der

Altstadt“. An dem Roller ist das Kennzeichen DA-LD 93 angebracht. Die Täter

flüchteten anschließend unentdeckt und suchten mit ihrer Beute das Weite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder den Verbleib

des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des

Kommissariats 41 aus Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung

zu setzten.

Otzberg: Einbrüche in Gartenhütten / Polizei sucht Zeugen

Otzberg (ots) – Nachdem der Polizei am Mittwoch (28.2.) gegen 17 Uhr zwei

Einbrüche gemeldet wurden, hat das Kommissariat 43 aus Darmstadt die

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Über eine Gartentür verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zum

Grundstück in der Straße „Bernhardsrain“. Dort entwendeten sie aus einer

Gartenhütte eine Kettensäge des Herstellers „Stihl“, flüchteten unbemerkt und

hinterließen einen Schaden über mehrere Hundert Euro.

Ein schwarzblaues Elektrofahrrad der Marke „Swype“ im Wert von rund 5000 Euro

entwendeten Unbekannte in der Straße „Am Hang“. Hier hebelten die Eindringlinge

gewaltsam eine Gartenhütte auf, um im Innenraum nach brauchbaren Gegenständen zu

suchen. Mit ihrer Beute ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können oder die

mutmaßlichen Täter auf ihrer Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit

den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu

setzen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Unbekannter versucht Israel-Flagge vor Rathaus anzuzünden/Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (25.02.), kurz nach 22.00 Uhr, bestieg ein Unbekannter einen Stuhl, den er zuvor aus dem Außenbereich einer nahegelegenen Gaststätte entwendete, und versuchte mittels Feuerzeug, die vor dem Rathaus gehisste Flagge des Staates Israel anzuzünden. Die Flagge wurde hierbei angesengt und nur leicht beschädigt. Der Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß in Richtung Mainufer. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Flagge wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr von der Polizei zunächst abgenommen und anschließend wieder der Stadt Rüsselsheim übergeben. Die Beamten ermitteln nun wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer.

Der Flüchtige trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Er soll circa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke, drahtige Figur haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an den polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Einkaufsmarkt

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (28.02.) auf einen Einkaufsmarkt „An der Riedbahn“ abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen durch die aufgehebelte Eingangstür in das Geschäft ein. Was anschließend von ihnen neben Bargeld noch gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Mit ihrer Beute suchten die ungebetenen Besucher anschließend unerkannt das Weite.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Büttelborn/Klein-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Wilhelm-Leuschner-Straße brachen am Mittwoch (28.02.), in der Zeit zwischen 16.00 und 23.00 Uhr, Kriminelle in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie mehrere Zimmer und erbeuteten hierbei Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Odenwaldkreis

Mossautal/Erbach/Reichelsheim: Zu schnell, zu tief und Ladung ungenügend gesichert

Am Mittwoch (28.02.)führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach in der Zeit zwischen 10.00 und 15.30 Uhr Lasermessungen sowie Verkehrskontrollen in Mossautal, Reichelsheim und Erbach durch.

Bei einer Lasermessung am Vormittag in der „Unteren Siegfriedstraße“ in Mossautal registrierten die Ordnungshüter 15 Verstöße. Die Fahrerinnen und Fahrer erwarten Verwarnungsgelder. Insgesamt wurden 85 Fahrzeuge gemessen. Am Nachmittag waren im Bereich Reichelsheim von insgesamt 78 gemessenen Fahrzeugen nur 4 Wagenlenker zu flott unterwegs.

Zum Abschluss der Kontrollen stoppten die Polizisten auf der Bundesstraße 45, in Höhe der Firma Koziol, drei Lastwagen bei denen Verstöße hinsichtlich ordnungsgemäßer Ladungssicherung vorlagen. Die Fahrer erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zwei Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden von der Polizei mit einem Verwarnungsgeld belegt. Weiterhin stellten die Kontrolleure dort bei der Überprüfung eines Autofahrers fest, dass aufgrund des tiefergelegten Fahrwerks die Betriebserlaubnis für sein Fahrzeug erloschen war.