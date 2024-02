Kaiserslautern: 1. FC Kaiserslautern e.V. meldet zur Saison 2024/25 eine Frauenmannschaft

Kaiserslautern – Nach nunmehr einem Jahr der Reaktivierung des Frauenfußballs mit zwei Juniorinnen-Mannschaften wird der 1. FC Kaiserslautern e.V. zur kommenden Saison den nächsten Schritt zur Förderung und Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs einleiten.

40 Jahre nach Abmeldung der Frauenmannschaft sendet der 1. FC Kaiserslautern e.V. wieder eine aktive Frauenmannschaft in den Spielbetrieb. Diese wird zur Saison 2024/25 für die Frauen Bezirksliga Westpfalz des Südwestdeutschen Fußballverbandes gemeldet werden und somit in der untersten Spielklasse starten. Damit wird der Weg, welcher im vergangenen Jahr begonnen wurde, weiter fortgesetzt.

„Letztes Jahr haben wir den wichtigen Schritt getätigt und wieder zwei aktive Mädchen-Mannschaften im aktiven Spielbetrieb angemeldet. Wir haben enormen Zuspruch und große Bestätigung erfahren. Dieser nun nächste Schritt ist die für uns logische Konsequenz aus den Erfahrungen, welche wir in diesem ersten Jahr gesammelt haben“, kommentiert der Vorstandsvorsitzende Tobias Frey.

„Wichtig ist es uns weiterhin, den Bereich nachhaltig zu etablieren und in der Region aufzubauen. Deshalb freuen wir uns, dass wir nun einen weiteren Schritt in diesem Bereich gehen können“, ergänzt Vorstandsmitglied Wolfgang Erfurt.

Für den März sind zwei Sichtungstermine vorgesehen. Am Sonntag, 17.03.2024, sowie am Samstag, 30.03.2024, finden jeweils zwischen 17:30 und 19:00 Uhr die Termine statt. Interessierte Spielerinnen ab dem Jahrgang 2007 und älter können sich über das folgende Formular für die Sichtungstermine anmelden.