Sekundenschlaf (Foto)

Edenkoben (ots) – Wegen einem Sekundenschlaf kam am Mittwoch 28.02.2024 gegn 17.29 Uhr ein 45-jähriger Audifahrer in der Villastraße nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei verletzte er sich am Handgelenk. Ein Verkehrszeichen wurde beschädigt.

Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Polizeibeamter mit besserer Sprintschnelligkeit

Edenkoben (ots) – Bessere Beschleunigungs- und Sprintschnelligkeit bewies am Mittwoch 28.02.2024 gegen 23 Uhr ein Polizeibeamter bei der Verfolgung eines 23-jährigen Mannes aus Edenkoben in der Bahnhofstraße. Mehrere Anwohner verständigten die Polizei, weil der Mann sämtliche Mülltonnen auf die Fahrbahn warf.

Als die Streife anrückte, wollte der Randalierer wegrennen. Er konnte aber nach kurzer Distanz durch den sprintenden Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme beleidigte der alkoholisierte und verbal-aggressive Mann den Beamten mit dem Vokabular aus der Fäkalsprache.

Der Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Bei der Sachverhaltaufnahme wurde festgestellt, dass der Renitent mehrere Autospiegel abgetreten hatte, weshalb ein weiteres Strafverfahren eingeleitet werden musste.

Anwohner, die im Nachgang Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Sportschule

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben von vergangenen Dienstag auf Mittwoch in der Sportschule in der Villastraße zwei Container sowie einen Schuppen aufgebrochen und Gartengeräte im Wert von über 10.000 Euro entwendet.

Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.