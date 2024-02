Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Handtaschenraub

Gau-Odernheim (ots) – Am 29.02.2024 gegen 07:35 Uhr kam es auf dem Wirtschaftsweg zwischen der Albiger-Straße und der Pestalozzistraße parallel zur Bahnstraße zu einem Handtaschenraub. Der bislang unbekannte Täter näherte sich der 31-jährigen von hinten und schubste sie mit voller Wucht zu Boden. Anschließend packte er sie im Genick, drückte ihr Gesicht auf die Straße und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen.

Als dies misslang, trat ihr der Täter in die rechte Bauchseite und erlangte somit die Handtasche. Aus der Geldbörse entnahm er einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag und warf das restliche Raubgut auf den Boden. Anschließend flüchtete der Unbekannte ins angrenzende Feld. Die 31-jährige erlitt mehrere Hämatome und Prellungen im Gesichts-und Halsbereich, sowie an Armen, Beinen und am rechten Rippenbogen. Es erfolgte eine medizinische Behandlung.

Täterbeschreibung:

männlich mit ausländischen Akzent, schwarze Hose mit Seitentaschen, schwarze Schuhe.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Biebelnheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 05:30 Uhr in Biebelnheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser fuhr mit seinem Fahrrad am Ortsausgang von Biebelnheim auf der L408 in Richtung Kronkreuz, als ein Pkw beim Überholen dessen linkes Bein streifte.

Dieser geriet dadurch ins straucheln, konnte sich allerdings noch auf dem Rad halten. Allerdings geriet er dadurch weiter in Richtung Fahrbahnmitte und wurde von einem zweiten nachfolgenden Pkw noch mit dem Außenspiegel touchiert. Der Radfahrer zog sich durch den Unfall diverse Prellungen zu. Während der zweite Pkw-Fahrer anhielt und sich um den verletzten Fahrradfahrer kümmerte, flüchtete der vordere Pkw-Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um ein Fahrzeug der Marke Mazda gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.