Tausende Glasflaschen auf der Autobahn (Foto)

A 61/Stromberg (ots) – Mehrere tausend Glasflaschen und ein erheblicher Rückstau waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am 29.2.2024 gegen 11:10 Uhr auf der A61 in der Gemarkung Stromberg. Dort hatte ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges in der Baustelle kurz vor der Einfahrt zur Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost eine Reifenpanne, weshalb er auf dem Seitenstreifen stoppte.

Der 60-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges erkannte die Situation zu spät und rammte den Zug des 40-Jährigen über die gesamte linke Seite. Hierdurch fielen die auf dem Sattelzug des 60-Jährigen geladenen Glasflaschen auf die Fahrbahn und verteilten sich über ca. 150 Meter. An den beiden LKW entstanden Sachschäden, die in ihrer Höhe noch nicht genau feststehen, die die Polizei aber auf mehrere tausend Euro schätzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Eine der Glasflaschen wurde aufgrund des Unfalls bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie die Frontscheibe des PKW eines 33-jährigen Mannes beschädigte. Auch hier entstand nur Sachschaden, den die Polizei auf ca. 3.000 Euro schätzt.

Zunächst konnte infolge des Unfalls die linke Fahrspur Richtung Koblenz nur eingeschränkt genutzt werden. Der rechte Fahrstreifen wurde wegen der vielen Glassplitter gesperrt. Dieser musste zunächst durch Kräfte der Feuerwehr Stromberg und dann unterstützt durch eine Kehrmaschine der Autobahnmeisterei gereinigt werden. Gegen 12:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Es bildete sich teilweise ein Rückstau über ca. acht Kilometer bis zur Anschlussstelle Dorsheim.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 kam es im Bereich des Löwenstegs gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. 8-10 Jugendlichen/Heranwachsenden. Diese attackierten sich gegenseitig unter anderem mit Pfefferspray und Schlägen. Mindestens einer der Beteiligten führte auch ein Messer mit sich, die genaue Tatbeteiligung ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden 5 Personen, aufgrund von Reizgaseinsatz durch die noch unbekannten Angreifer, leicht verletzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Mann im Bahnhof mit doppeltem Haftbefehl festgestellt

Bad Kreuznach-Bahnhof (ots) – Kurz vor Mitternacht des 28.02.2024 kontrolliere eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Bad Kreuznach einen 42-jährigen Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen Verleumdung und der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Beleidigung zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 42-Jährige Deutsche konnte die Geldstrafe von insgesamt 3.360 Euro vor Ort nicht bezahlen. Der Deutsche wurde von den Bundespolizisten in die JVA Rohrbach eingeliefert, wo er die Ersatzfreiheitsstrafe von 105 Tagen verbüßen wird.

