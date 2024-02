Schwer verletzter Mann gefunden

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 gegen 22 Uhr, wurde die Polizei über eine verletzte Person informiert, die in der Kaiserstraße auf dem Gehweg lag. Die Beamten fanden einen 53-Jährigen vor. Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um den Schwerverletzten. Der Mann verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Bei der Staatsanwaltschaft wurde die Obduktion des Leichnams angeregt. Die genauen Hintergründe, ob es sich um ein Verbrechen oder um einen tragischen Vorfall handelt, sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte unter Tel: 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern. |pet

Wer hat den Jugendlichen gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Weil sie befürchtete, dass es zu einer Schlägerei kommen könnte, hat eine Frau am Mittwochnachmittag die Polizei in die Mühlstraße gerufen. Die Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann und ein Jugendlicher miteinander in Streit gerieten und der Junge mehrfach versuchte, seinen Gegenüber zu schlagen, was ihm aber nicht gelang.

Als eine Streife wenig später vor Ort ankam, konnten die Beamten nur noch den mutmaßlichen Geschädigten ausfindig machen. Wie der 56-Jährige berichtete, war er von dem unbekannten Jugendlichen vermutlich absichtlich angerempelt und beleidigt worden. Als er ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, habe der Junge nach ihm geschlagen, er konnte aber ausweichen.

Von dem Täter ist nur bekannt, dass er etwa 14 Jahre alt, dunkelhaarig. Er war in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchen.

Zeugen, welche die Szene beobachtet haben und Hinweise auf den Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter Tel:0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2.|cri

Außenspiegel demoliert

Kaiserslautern (ots) – In der Hirschstraße sind in den vergangenen Tagen unabhängig voneinander 2 Fahrzeuge beschädigt worden. An beiden Pkw wurden durch ihre jeweiligen Besitzer Schäden an einem Außenspiegel festgestellt. Nach den Spuren zu urteilen, dürften unbekannte Täter dagegen getreten haben.

In einem Fall handelt es sich um einen schwarzen VW Golf. Er wurde bereits am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Im zweiten Fall stellte ein Anwohner am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr fest, dass an seinem schwarzen BMW der linke Außenspiegel abgetreten wurde.

Geschätzter Schaden: rund 400 Euro. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 369-2250. |cri

Unfallflucht im St.-Quentin-Ring

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei im St.-Quentin-Ring. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr und Mittwochmittag um 13 Uhr, wurde hier auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses ein abgestellter Dodge Ram 1500 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem Pickup blieben am hinteren Radkasten auf der Beifahrerseite blaue Lackspuren des Verursacherfahrzeugs zurück. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem ist im fraglichen Zeitraum ein blaues Fahrzeug aufgefallen oder wer hat ein Rangiermanöver eines Wagens gesehen und kann Hinweise geben? Die Polizeiinspektion 2 nimmt Informationen unter 0631 369-2250 entgegen. |cri

Mercedes zum zweiten Mal beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Nachdem sein Auto zum zweiten Mal innerhalb eines Monats mutwillig beschädigt wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch Anzeige erstattet. Wie der 32-jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, haben unbekannte Täter seinen Mercedes E400 an mehreren Stellen zerkratzt.

Am Mittwochmorgen stellte der Mann an seinem Pkw einen Kratzer auf der Motorhaube fest, der am Abend zuvor noch nicht da war. Die Tatzeit liegt demnach zwischen 19-08 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Erst vor zwei Wochen war dem 32-Jährigen ein langer Kratzer im hinteren Bereich des Wagens aufgefallen, der sich von der Rückleuchte bis zur hinteren linken Tür zieht. Der Schaden in diesem Fall: rund 900 Euro.

Tatort war in beiden Fällen die Distelstraße, wo der Pkw jeweils über Nacht abgestellt war. Gesucht werden deshalb Zeugen, die dort eine Beobachtung gemacht haben, oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Container geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – Ein Müllcontainer ist in der Nacht zu Donnerstag im Asternweg in Flammen aufgegangen. Der Brand wurde von Anwohnern kurz nach 2 Uhrgemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort ankamen, brannte die sogenannte Mulde, beziehungsweise ihr Inhalt, lichterloh. Der Schaden an dem Container wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0631 369-2150 um Hinweise auf mögliche Verursacher. |cri

Jeder Sechste zu schnell

Kaiserslautern (ots) – Im Durchschnitt jedes sechste Fahrzeug war am Montagvormittag auf der B270 zwischen Kaiserslautern und Hohenecken zu schnell unterwegs. Rund 90 Minuten lang nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr ins Visier, der in Richtung Gelterswoog fuhr.

Von etwa 90 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, dabei wurden etwa 15 Verstöße gegen das Tempolimit von 70 km/h festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 100 km/h. Alle erwischten Fahrer müssen mit Bußgeldern bis zu 150 Euro sowie einige (die mehr als 20 km/h zu schnell waren) auch mit 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Darüber hinaus stellte das Kontrollteam während des Einsatzes auch einen Verkehrsteilnehmer fest, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hatte. Auch auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt zu. Mängelberichte gab es zusätzlich für Fahrer, die ihren Führerschein nicht dabei hatten oder deren Fahrzeuge Mängel an der Lichteinrichtung aufwiesen. |cri

Polizei klärt Aufbrüche von Baucontainern

Kaiserslautern (ots) – Eine tollen Ermittlungserfolg konnte die Autobahnpolizei Kaiserslautern verzeichnen. Nach der Kontrolle eines mutmaßlichen Pannenfahrzeuges in der Nacht von Sonntag auf Montag, entpuppte sich dieses als Transportfahrzeug für Diebesgut. Der Minivan war zuvor auf der BAB 62 auf dem Standstreifen stehend festgestellt worden.

Bei der Kontrolle von Fahrer und Beifahrer sowie des Fahrzeuginnern, konnten diverse hochwertige Baumaschinen und Elektrowerkzeuge entdeckt werden. Da die beiden 26 und 22 Jahre alten Männer keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnten, wurden die Gegenstände sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnten die hochwertigen Werkzeuge nicht einer Straftat zugeordnet werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen, konnten nun die Baumaschinen und Werkzeuge zweifelsfrei 2 Tatorten zugeordnet werden.

Der eine Tatort lag in Mosbach (BW), der andere befand sich an der BAB 62 auf dem Parkplatz „Potzberg“. Unter massiver Gewaltanwendung waren dort jeweils Baucontainer aufgebrochen worden. Insgesamt konnte dadurch Diebessgut in Höhe von ca. 25.000 Euro an die berechtigten Eigentümer zurückgegeben werden.

Kreis Kaiserslautern

Zusammenstoß mit Traktor – 1 Verletzter und Totalschaden

Niederkirchen (ots) – Im Bereich Niederkirchen ist es am Mittwoch 28.02.2024 auf der K32 zwischen dem Ortsteil Heimkirchen und dem Messersbacherhof zu einem Unfall gekommen. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr, als ein 27-jähriger Mann mit einem Traktor in Richtung Messersbacherhof unterwegs war und ihm ein Pkw entgegen kam, der in einer Kurve zu weit in der Mitte fuhr.

Die Folge: Der VW Golf prallte gegen die Achse des landwirtschaftlichen Anhängers. Dabei zog sich der 62-jährige Fahrer Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit ins Krankenhaus genommen. Sein Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. |cri

Fahrrad aus Einfahrt geklaut

Mehlingen (ots) – Die Polizei sucht einen Fahrraddieb, der sich am Mittwochabend in der Friedrichstraße sozusagen „im Vorbeilaufen“ bedient hat. Gestohlen wurde ein Mountainbike der Marke Carver mit farbigem Rahmen und gelber Aufschrift. Die Eigentümerin hatte das Fahrrad gegen 19 Uhr in der Einfahrt der Hausnr.19 abgestellt und war ins Haus gegangen, um jemanden zu besuchen.

Als die Frau wenig später wieder nach draußen kam, war das Mountainbike nicht mehr da. Eine erste Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera zeigte einen unbekannten Mann, der an der Einfahrt vorbeiläuft, das ungesicherte Fahrrad erblickt und es dann „spontan“ an sich nimmt. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen der Unbekannte im Ort, mit oder ohne Fahrrad aufgefallen ist, melden sich bitte unter Tel: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern. |cri

Mann von Jugendlichen geschlagen und getreten

Landstuhl (ots) – Am 28.02.2024 gegen 22:30 Uhr meldete sich ein 52-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Landstuhl und gab an, dass er von 3 Jugendlichen in der Unterführung des Bahnhofs Landstuhl geschlagen und getreten wurde. Vor Ort konnten die Polizisten den 52-jährigen Mann antreffen. Dieser gab an, dass es zwischen ihm und 3 Jugendlichen beim Ausstieg aus der RB 70 am Bahnhof Landstuhl zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Einer der Jugendlichen trat gegen das Fahrrad des Mannes, spuckte ihm ins Gesicht und trat ihn. Im weiteren Verlauf wurde der 52-jährige Spanier auf den Boden gestoßen. Als er am Boden lag, wurde er mit Schlägen und Tritten traktiert. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin. Ob alle an dem Angriff beteiligt waren, konnte der Mann nicht sagen.

In der Nähe des Bahnhofs konnte ein 21-jähriger Mann angetroffen werden. Dieser gab zu an dem Sachverhalt beteiligt gewesen zu sein, weitere Angaben machte er nicht. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte ein weiterer Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Identität des Dritten ist noch unbekannt. Der 52-Jährige wurde durch den Angriff am Rücken, den Beinen und an den Händen verletzt.

Die Personalien des Zugbegleiters der RB 70 wurden aufgenommen und die Videoaufnahmen gesichert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern geführt. Gegen die Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Wegen Bremsung vom Sitz gerutscht

Queidersbach (ots) – Wegen eines plötzlichen Wildwechsels bei dichtem Nebel musste die Fahrerin eines Linienbusses am frühen Mittwochmorgen auf der L472 im Bereich Queidersbach stark abbremsen. Einen Zusammenstoß mit dem Tier konnte die Frau dadurch zwar verhindern, allerdings verletzte sich ein Passagier in ihrem Bus.

Der 11-jährige Junge war nach den derzeitigen Erkenntnissen durch das starke Bremsen von seinem Sitz gerutscht und hatte sich den Kopf an einer Haltestange angeschlagen. Er klagte anschließend über Kopfschmerzen. Ob eine ärztliche Behandlung des Kindes notwendig war, ist nicht bekannt. |cri