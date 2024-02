Mehrere Autos durch Unbekannte beschädigt – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 06:10 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft gleich mehrere geparkte Fahrzeuge. Bei einem auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße geparkten VW wurde durch die unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe, vermutlich durch Steinwürfe, eingeschlagen sowie weitere äußere Beschädigungen an der Beifahrertür verursacht.

Weiterhin traten die Unbekannten den Seitenspiegel der Beifahrertür ab. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Auch bei einem in der Hauptstraße abgestellten BMW konnte der Eigentümer des Fahrzeugs neben zwei eingeschlagenen Scheiben noch 4 zerstochene Reifen feststellen. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Eine eingeschlagene Seitenscheibe sowie ebenfalls vier zerstochene Reifen konnte auch bei einem Fiat, der auf einem Parkplatz am Kirchplatz abgestellt war, festgestellt werden. Zusätzlich entwendeten die Unbekannten aus dem Pkw eine Geldbörse samt Inhalt. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Die Sachschadenshöhe ist noch unklar.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit durch das Polizeirevier Sinsheim geprüft, die die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen haben. Zeugenhinweise werden unter der Tel: 07261/690-0 entgegengenommen.

Unbekannter Autofahrer übersieht Kind auf Fahrrad und flüchtet

Mannheim (ots) – Ein bisher unbekannter Autofahrer eines Lieferwagens fuhr am Montag gegen 18:20 Uhr die Weinheimer Straße in südliche Richtung entlang. Ein 12-jähriger Junge, der auf seinem Fahrrad unterwegs war, fuhr hinter dem Lieferwagen her. In Höhe der Einmündung zur Plöck bremste der Autofahrer plötzlich ab und fuhr rückwärts. Hierbei übersah er den dahinter befindlichen Jungen und touchierte ihn, sodass dieser zu Boden stürzte, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog.

Der 12-Jährige machte sodann durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug, versuchte den Gepäckträger des Fahrrads zurechtzubiegen und entfernte sich von der Örtlichkeit. Durch den hinteren linken Reifen des Lieferwagens wurde das Fahrrad überrollt und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Der Fahrer sowie das Fahrzeug können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 30 Jahre alt, vermutlich südosteuropäisches Erscheinungsbild, gebrochene deutsche Aussprache.

Fahrzeug: Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen, vermutlich DC/Sprinter, gehandelt haben.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zu dem Fahrer und/oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06203/61301 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Weinheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:40 Uhr öffneten mehrere Personen gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Breslauer Straße und entwendeten den Behälter für die eingeführten Banknoten. Zeugen beobachteten die Täter dabei und verständigten die Polizei. Den Verdächtigen gelang es jedoch, trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Einbruch in Gärtnerei – Zeugen gesucht

Neidenstein (ots) – Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, gegen 12:00 Uhr bis Donnerstag, gegen 07:45 Uhr Zutritt zu einer Gärtnerei in der Bahnhofstraße und entwendeten aus der dortigen Kasse eine geringe Summe Bargeld. Der entstandene Sachschaden ist weitaus höher und liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehr als 700 Euro.

Der Polizeiposten Waibstadt sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07263/910674 zu melden.

Dreiste Betrugsmasche nach Bankbesuch

Heddesheim (ots) – Am Montag 28.02.2024 gegen 13 Uhr wurde eine hilfsbereite 74-jährige Frau Opfer einer dreisten Betrugsmasche, nachdem sie Geld in einer Bankfiliale in der Unterdorfstraße abhob. Die Frau begab sich zum Geldautomaten, um wie gewohnt die Bankgeschäfte abzuwickeln. Als sie sich wieder in ihr vor der Bank geparktes Auto begab, legte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz.

Plötzlich öffnete eine männliche Person die Beifahrertür und sprach die Frau in gebrochenem Deutsch mit den Worten „Mutter, Krankenhaus, Krankenhaus wo?“ an. Der Unbekannte breitete dann eine Landkarte über dem Beifahrersitz aus, wo sich auch die Handtasche der 74-Jährigen befand. Als die Frau erklärte, dass es sich nicht um eine Landkarte der hiesigen Region handelte, entfernte sich der Mann.

Erst am folgenden Tag bemerkte die Geschädigte das Fehlen des Etuis mit der Bankkarte, welches sich in ihrer Handtasche befand. Umgehend ließ sie die Karte sperren, doch die unbekannte Täterschaft tätigte bereit mehrere Bargeldauszahlungen, sodass ein Schaden von fast 3.000 Euro entstand.

Täterbeschreibung:

35-40 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftig, lichtes Haar, arabisches Erscheinungsbild. Dunkel gekleidet.

Der Polizeiposten Heddesheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter: 06203/41443 zu melden.

Autofahrer stößt mit Kind auf E-Scooter zusammen

Wiesloch (ots) – Ein 38-Jähriger fuhr am Mittwoch 28.02.2024 mit seinem Citroen von der Hauptstraße in den Kreisverkehr zur Güterstraße ein. Dabei übersah er um kurz nach 20 Uhr einen 13-jährigen Jungen, der auf einem E-Scooter den Kreisverkehr befuhr. Durch die Kollision verletzte sich das Kind leicht. Es kam aber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Mercedes entstand ein geringer Schaden von knapp 400 Euro. Der E-Scooter war nach dem Unfall nur noch ein Totalschaden. Warum aber das Kind verbotenerweise auf einem versicherungspflichtigen E-Scooter unterwegs war, ist Gegenstand der durch das Polizeirevier Wiesloch geführten Unfallermittlungen.