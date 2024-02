Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein 15-Jähriger hat am Donnerstag 29.02.2024 gegen 15:45 Uhr, Schüler, Lehrkräfte und Eltern einen Schrecken eingejagt. Bei der Polizei gingen deshalb zahlreiche Notrufe ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betrat der Jugendliche das Gelände einer Ganztagsschule in der Römerstraße. Er bedrohte auf dem Schulhof 2 Kinder und eine Lehrerin mit einem Messer, dann flüchtete er.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich ca. 100 Schüler sowie Lehrkräfte auf dem Gelände. Etwa 30-40 Erwachsene warteten anlässlich des Unterrichtsende vor der Schule auf die Kinder, um sie abzuholen. Eine 9-Jährige wurde mutmaßlich durch den 15-Jährigen leicht verletzt, dass Messer sei hierbei jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Durch die Tat wurden keine weiteren Personen körperlich verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei rückten sofort zur Schule aus. Bereits wenige Minuten nach der Tat nahmen Polizisten den 15-Jährigen in der Nähe fest. Das Messer hatte er nicht einstecken. Der junge Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und zwischenzeitlich einer Sorgeberechtigten überstellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es zuvor Streit zwischen Schülern gab und der 15-Jährige darin involviert war.

In Absprache mit der Schulleitung, wird die Einrichtung am Freitag allen Kindern und Sorgeberechtigten ein Gesprächsangebot mit dem schulpsychologischen Dienst machen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall in den Sozialen Medien thematisiert wird. Die Beamten appellieren daher: Beteiligen Sie sich bitte nicht an Gerüchten, dies könnte die Ermittlungsarbeiten erschweren und Zeugenaussagen beeinflussen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0 entgegen. |erf