Neustadt: Lesung Sabrina Janesch: „Sibir“ am 15. März 2024

Neustadt an der Weinstraße – Lesung Sabrina Janesch: „Sibir“ am Freitag, 15.03.2024, um 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Furchterregend klingt das Wort, das der zehnjährige Josef Ambacher aufschnappt: Sibirien. Dorthin werden Hunderttausende deutscher Zivilisten – es ist das Jahr 1945 – von der Sowjetarmee verschleppt, unter ihnen auch Josef. In Kasachstan angekommen, findet er sich in einer harten, aber auch wundersamen, mythenvollen Welt wieder – und er lernt, sich gegen die Steppe und ihre Vorspiegelungen zu behaupten.

Mühlheide, 1990: Josef Ambacher wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Woge von Aussiedlern die niedersächsische Kleinstadt erreicht. Seine Tochter Leila steht zwischen den Welten und muss vermitteln – und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie selbst den Spuk der Geschichte zu begreifen und zu bannen versucht.

Sabrina Janesch erzählt mitreißend und in leuchtenden Farben die Geschichte zweier Kindheiten, einmal in Zentralasien nach dem Zweiten Weltkrieg, einmal fünfzig Jahre später in Norddeutschland. Ein großer Roman über die Suche nach Heimat, die Geister der Vergangenheit und die Liebe, die sie zu besiegen vermag.

Sabrina Janesch, geboren 1985 im niedersächsichen Gifhorn, studierte Kulturjournalismus. Ihr Romandebüt „Katzenberge“ wurde u.a. mit dem Mara-Cassens und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet. „Die goldene Stadt“ wurde ein Besteller.

Freitag, 15. März 2024 um 19 Uhr

Lesung Sabrina Janesch: „Sibir“

in der Stadtbücherei Neustadt, Marstall 1, 67433 Neustadt

Eintritt: 10 Euro

Vorverkauf: Buchhandlung Quodlibet, Kellereistraße 10, 67433 Neustadt, Tel. Reservierung 06321 88930

Eine Veranstaltung des Literarischen Forums Neustadt in Kooperation mit der Stadtbücherei und der Buchhandlung Quodlibet

Weitere Informationen unter www.literarisches-forum.de.