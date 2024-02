Ladendieb entkommt unerkannt

Wörth (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am 27.02.24 gegen 17:45 Uhr, mehrere T-Shirts aus einem Sportgeschäft in Wörth-Maximiliansau und rannte in Richtung eines Schnellrestaurants davon.

Der Mann wird beschrieben als ca. 1,90m groß, ca. 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, trug eine weinrote Jogginghose und eine weiße Jacke. Er soll in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de an.

Diebstahl von Kraftstoff

Wörth (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden an einem LKW ca. 100 Liter Diesel aus dem Tank entwendet. Der LKW war in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Germersheim (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 14 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Germersheim ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer (vermutlich ein Rollerfahrer) kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.