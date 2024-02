Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 zwischen 21-21:30 Uhr, beschädigten zwei Unbekannte 3 Autos in der Rollesstraße, indem sie die Außenspiegel abtraten. Eine Zeugin beobachtete die Täter, diese seien im Anschluss in Richtung Anilinstraße weitergelaufen. Trotz unmittelbarer Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen, nach Angaben der Zeugin zwei junge Männer, nicht mehr festgestellt werden.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 09:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Raschigstraße/Weißdornhag zum Zusammenstoß zwischen einem 36-jährigen Autofahrer und einer 71-jährigen Autofahrerin. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt (Sachschaden circa 20.000 Euro) und die 71-Jährige leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Gartengrundstück – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (24.02.2024), 08:00 Uhr, und Dienstagmittag (27.02.2024), 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Grundstück in einer Kleingartenanlage in der Straße „Am alten Graben“ ein und durchsuchten mehrere Gartenhäuser. Entwendetet wurde hierbei nichts.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 zwischen 07:30-13:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lisztstraße ein und entwendeten ein Musikinstrument und Schmuck im Wert von circa 450 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Lisztstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 26.02.2024 zwischen 17:30-19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße abgestellten BMW. Um die Regulierung des Schadens an dem BMW in Höhe von circa 1.000 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zwischen Montag 26.02.2024 ab 18 Uhr und Dienstag 27.02.2024 um 07 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Adolf-Diesterweg-Straße abgestellten VW Transporter auf und entwendeten Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 27.02.2024, erhielt eine 85-jährige Dame einen Anruf, bei welchem sich ein Unbekannter als LKA-Beamter ausgab. Er behauptete, dass bei einer Festnahme von vier Tätern die Kontonummer der 85-Jährigen aufgetaucht sei, weshalb er nun persönliche Daten mit ihr abgleichen müsse. Die 85-Jährige erkannte die Betrugsmasche sofort und beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen.