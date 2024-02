Diebstähle aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Goethestraße und in der Frankstraße jeweils ein PKW durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet und aus diesen diverse Gegenstände entwendet, darunter Münzgeld in unbekannter Höhe, ein Nokia-Handy, Parfüm und ein E-Scooter.

In der Zeit vom 24.02.bis 27.02.2024, wurde in der Landwehrstraße ebenfalls ein PKW durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus diesem wurde eine Sonnenbrille und ein fest eingebautes Navigationsgerät der Marke VW entwendet. Ob Tatzusammenhänge zu vorangegangenen Taten (wir berichteten) besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

Unfall durch berauschten Radfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag um 16 Uhr fuhr ein 45-jähriger Radfahrer in Schlangenlinien im Eselsdamm in Richtung Petschengasse. Er kam ohne äußere Einwirkungen von seiner Fahrbahn auf die linke Fahrbahnseite ab und berührte hier den Bordstein, wodurch er komplett die Kontrolle über das Fahrrad verlor und gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW stieß.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Mann zu Boden. Der Mann erlitt durch den Sturz eine blutende Kopfwunde und wurde von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort erstversorgt. Gegenüber der Polizei zeigte sich der Radfahrer aggressiv und unkooperativ. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Mann Atemalkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Er wurde schließlich in ein Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, jegliche weitere medizinische Behandlung lehnte der Mann trotz der Platzwunde ab, weshalb er im Anschluss das Krankenhaus verließ. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.