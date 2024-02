Brand in einem Recyclinghof in Edenkoben

Edenkoben (ots) – Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand im Motorraum einer Arbeitsmaschine, einer sogenannten Containerschere, ausgebrochen ist. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass sich ein mit Ölresten verunreinigter Abluftschlauch entzündete und die Containerschere in Brand setzte.

Einen Tag vor dem Brand wurden, von einer aus Schleswig-Holstein beauftragten Firma, an der Arbeitsmaschine noch Reparaturarbeiten durchgeführt. Es wird nun geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Reparaturarbeiten und dem Brand gibt. Der Sachschaden dürfte im niedrigen 6-stelligen Bereich liegen.

Mit Drogen im Auto unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 28.02.24 gegen 07:15 Uhr, wurde in der Landauer Straße der Fahrer eines Pkw Mercedes Benzeiner allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Neben drogentypische Auffallerscheinungen beim Fahrer, wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittel eingeleitet.

Baucontainer aufgebrochen

Hochstadt (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Hochstadt abgestellten Container auf und entwendeten neben einer Schubkarre zwei Verdichtungsmaschinen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Aktuelle Warnmeldung

Bad Bergzabern (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.