Zwei Ladendiebstähle in Drogeriemärkte

Mainz-Altstadt (ots) – Am 27.02.2024, gegen 09:10 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Straße „Am Kronberger Hof“ zu einem Diebstahl durch Minderjährige (unter 14 Jahren). Drei Mädchen fielen auf, als beim verlassen des Marktes ein Alarmsignal zu hören war. Bei der Kontrolle durch eine Mitarbeiterin des Marktes konnten in der Kleidung sowie den Rücksäcken der Kinder unbezahlte Drogerieartikel aufgefunden werden. Die Mädchen wurden durch Polizeibeamte an die Erziehungsberechtigen übergeben.

Gegen 12:17 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl, in einem Drogeriemarkt in der Schusterstraße. Hierbei hatten zwei männliche Jugendliche Spielwaren im Wert von über 200 EUR gestohlen. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Jugendlichen bei verlassen des Marktes angesprochen. Dabei flüchtete einer der Täter. Der andere verblieb im Markt und wurde durch die Polizeibeamten zur Sache befragt. Im Anschluss wurde ein Erziehungsberechtigter kontaktiert.

Wie erfolgt die Strafverfolgung bei Kinder und Jugendlichen? Begehen Kinder unter 14 Jahren eine rechtswidrige Tat, können Maßnahmen seitens des Jugendamts installiert werden, da sie noch nicht strafmündig sind. Ab 14 Jahren fallen Jugendliche unter das Jugendstrafrecht, welches darauf ausgerichtet ist, erneuten Straftaten entgegenzuwirken. Die Strafen werden deshalb vorrangig am Erziehungsgedanken ausgerichtet. Nach Prüfung der persönlichen und sozialen Umstände der jugendlichen Straftäter erfolgt stets eine individuelle Strafe, wie z.B. Sozialstunden.

Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Mainz-Innenstadt/Bretzenheim/Weisenau (ots) – Am Dienstagmittag kam es insgesamt zu 3 Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 11:40 Uhr musste eine Busfahrerin an der Haltestelle „Brückenkopf“ wegen eines PKW-Fahrers der auf die Busspur fuhr, bremsen um einen Unfall zu vermeiden. Drei Fahrgäste im Bus erlitten dabei leichte Verletzungen.

Ein Fahrgast wurde zur Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer flüchtete nach dem Unfall in Richtung Hessen. Es soll sich um einen roten PKW mit Aschaffenburger Kennzeichen gehandelt haben.

Wer Zeuge des Unfalls geworden ist, wird gebeten, die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 oder per E-Mail pimainz1@polizei.rlp.de zu informieren.

In der Albert-Schweizer-Straße in Mainz-Bretzenheim querte gegen 14:05 Uhr der 76-jährige Fahrer eines PKW die Gegenfahrbahn und Busspur prallte gegen einen Holzpfosten und einen Lampenmast. Der Mainzer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand „Totalschaden“. Die beschädigte Straßenlampe musste durch Mitarbeiter der „Mainzer Netze“ vollständig entfernt werden.

Um 17:24 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Hechtsheimer Straße in Richtung Innenstadt um an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße links abzubiegen. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens musste der Fahrer warten. Beim Abbiegen kam es dann zu einem Unfall mit einem entgegen kommenden 64-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzt beim Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Diebstahl bei 82-jähriger Frau

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am 26.02.2024 gegen 16:30 Uhr half eine unbekannte Frau der Bewohnerin eines Altenheims, ihre Einkäufe nach Hause zu tragen. Im Altenheim im Kelterweg angekommen lenkte die unbekannten Frau die 82-jährige ab und entwendete dabei die Geldbörse und den Wohnungsschlüssel der Frau. Sie gab noch an, dass sie gerne in Kontakt bleiben würde und überreichte der Dame einen Zettel mit einem Namen und einer „falschen“ Telefonnummer.

Täterbeschreibung:

weiblich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schulterlange, wellige, braune Haare, gepflegtes Äußeres, sprach Hochdeutsch.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.