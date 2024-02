Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Streit mit Taxifahrer und Polizei

Alzey (ots) – Der 27-jährige nutzte in betrügerischer Absicht ein Taxi und wollte nach Beendigung der Fahrt das Taxi ohne zu bezahlen verlassen. Der Taxifahrer erkannte das Vorhaben und hielt den 27-jährigen fest, um den ausstehenden Betrag einzuholen. Hieraufhin schlug der 27-jährige dem Taxifahrer mehrfach auf den Kopf.

Ein unabhängiger Zeuge verständigte die Polizei. Der 27-jährige verhielt sich auch der Polizei gegenüber aggressiv, beleidigte diese und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen.

Der Taxifahrer erlitt durch den Angriff des 27-jährigen eine Gehirnerschütterung und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der 27-jährige muss sich nun wegen Betruges, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Dem 27-jährige wurde auf der Polizeiinspektion Alzey eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots) – Im Zeitraum vom 16.02.2024 – 19.02.2024 kam es in Gau-Odernheim an der Petersberghalle sowie zweier Verteilerkästen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitit. Unbekannte Täter sprühten mit unterschiedlichen Farben verschiedene Graffitis wie z.B. „Polo“, „Stink“, „427“ an Wände, Mauern, Fensterbänke und angrenzende Verteilerkästen.

Des Weiteren klebten sie Aufkleber mit der Aufschrift „EFC Alzeyer Adler“ an Gebäudeteile und Zäune. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

Pkw kollidiert mit Laterne

Alzey (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024 gegen 01:55 Uhr, kommt es in der Pfalzgrafenstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Pkw-Fahrer fiel aufgrund Übermüdung in einen sog. „Sekundenschlaf“ und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Laterne. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, an der Laterne entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Kontrollen zur vorbeugenden Eigentumskriminalität

Alzey (ots) – Die Polizeiinspektion Alzey führte am Dienstag, den 27.02.2024 mehrere Kontrollen zur vorbeugenden Bekämpfung der Eigentumskriminalität, insbesondere der Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet durch. Hier wurden stationäre Verkehrskontrollen in Westhofen und Alzey eingerichtet. Zudem waren Zivilstreifen in Wohngebieten verschiedener Ortschaften unterwegs.

Verdächtige Fahrzeuge und Personen konnten nicht festgestellt werden. Bei den stationären Kontrollen wurden mehrere Verstöße wegen verkehrsrechtlicher Mängel festgestellt und geahndet.

Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen ihrer Polizei direkt mitzuteilen.