Entwarnung wegen Kinderansprecher in Hohenecken

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 08 Uhr, wurde ein 12-jähriger Jungen angesprochen. Ein Mann wollte ihn mit zur Schule nehmen. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Wie mittlerweile bekannt wurde, handelte es sich bei dem vermeintlichen Kinderansprecher um einen Nachbarn, der in keiner bösen Absicht handelte.

Aufgrund der morgendlichen Dämmerung hatte der Junge den Mann nicht erkannt. Meldungen über den Vorfall waren auch schon in den Sozialen Medien verbreiteten worden. |pet

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Otterbach (ots) – Am Dienstagmorgen kam es auf der Lauterstraße zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Der Kradfahrer wurde hierbei verletzt. Der Unfall ereignete sich, als eine 37-jährige Frau gegen 8:15 Uhr von der Siegelbacher Straße nach links in die Lauterstraße einbog.

Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 42-jährige Mann mit seiner Maschine. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Kraftrad der Marke BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte vor Ort den Motorradfahrer, der sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus begab. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Kaiserslautern

Autobahnpolizei verhindert nicht artgerechten Tiertransport

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 28.02.2024, erhielt die Autobahnpolizei eine Mitteilung über einen in Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter. Das gemeldete Fahrzeug konnte durch die Streife im Bereich des Autobahndreiecks Kaiserslautern gesichtet und im Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden.

Beim Fahrer wurden keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit festgestellt, die die Ursache für seine „Schlangenlinien“ begründeten. Bei der Kontrolle der transportierten Ladung kam dann aber eine andere amphibische Tierart ins Spiel, die dem Fahrer zum Verhängnis wurden.

Im Laderaum des Transporters standen mehrere ungesicherte Holzkisten. In den Kisten befanden sich u.a. 4 Axolotl. Laut Wikipedia, handelte es sich dabei um einen „rein aquatisch lebender mexikanischen Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche (Ambystomatidae), der natürlicherweise nur als Dauerlarve auftritt“.

Neben einem Tokeh Gecko, befanden sich auch noch 24 Mäuse, diverse Wellensittiche und Kanarienvögel im Laderaum. Aufgrund der exotischen Herkunft, wurde das zuständige Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern zur Kontrolle hinzugezogen. Deren Mitarbeiter untersagten den Weitertransport der Tiere, da der genutzte Transporter für den Tiertransport gänzlich ungeeignet war.

Die Tiere wurde von einem beauftragten Unternehmen auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen und nun unter artgerechten Umständen zu einem Zoo-Fachhandel weiter transportiert. Auf den Fahrer des Transports sowie dessen Firma kommen nun diverse Anzeigen zu.

Tritte beschädigen Autos

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag im Stadtteil Kotten zwei Pkw. Gegen 19:30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, da sie einen Mann beobachtet hatten, der gegen geparkte Autos trat. Als die Polizei eintraf, war der Mann jedoch schon geflüchtet.

Die Beamten stellten in der Schützenstraße einen beschädigten Mercedes fest und in der Sedanstraße einen beschädigten Kia. Beide waren am rechten Außenspiegel demoliert. Den Schaden schätzen die Beamten insgesamt auf etwa 100 Euro.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jogginghose trug, gehandelt haben.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 09:15 Uhr, kam es in der Trippstadter Straße zu einem schwereren Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen in Richtung Stadtmitte. Sie übersah hierbei einen 85-jährigen Fußgänger, der über die Straße lief. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß.

Der Mann fiel zu Boden und wurde am Kopf durch eine Platzwunde verletzt. Der 85-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |pet

Unfall auf Parkplatz endet mit Verletztem

Kaiserslautern (ots) – Rettungskräfte wurden am Dienstagmorgen zu einem Unfall in der Brüsseler Straße gerufen. Der Grund hierfür: Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach bisherigen Ermittlungen ist bekannt, dass ein 35-jähriger Autofahrer gegen 9:20 Uhr einen Parkplatz mit seinem Mercedes-Benz Transporter befuhr.

Hierbei übersah er einen 80-jährigen Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall fiel der Senior zu Boden und wurde verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus.

Der Wagen blieb unbeschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen den Transporter-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Dienstagvormittag ein Diebstahl im Barbarossaring gemeldet. Laut der 30-jährigen Mitteilerin verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses und brachen hierbei ihr Abteil auf.

Die Diebe rissen sich ein rotes Pedelec der Marke i:SY sowie ein gelbes Mountainbike unter den Nagel. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib der Fahrräder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa