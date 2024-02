In Social Media-Gruppe auf Wohnungsbetrug reingefallen

Mannheim/Heidelberg (ots) – Ein 33-Jähriger postete Mitte Februar ein Gesuch für eine Wohnung in einer Social Media-Gruppe im Internet. Hierauf meldete sich ein User bei dem 33-Jährigen und bot ihm eine Wohnung in Heidelberg an. Er verlangte von dem 33-Jährigen im Voraus die Kopie seines Ausweises und seines Arbeitsvertrages, die Daten seiner Bankverbindung sowie 500 Euro Vermittlungsgebühr.

Die beiden Männer verabredeten sich am Mannheimer Hauptbahnhof, um dort eine Übergabe der Dokumente und des Bargelds zu vollziehen. Im Nachgang verabredeten sie sich wenige Tage später zur Wohnungsbesichtigung, zu der der 44-Jährige nicht erschien. Außerdem war er nicht mehr erreichbar und blockierte den 33-Jährigen auf allen Kanälen.

Der 33-Jährige erkannte den Betrug, dem er zum Opfer gefallen war und erstattet Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen. Wie sie sich vor unterschiedlichen Betrugsmaschen schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Wohnungseinbruch wirft Fragen auf

Mannheim (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 brachen zwischen 08-08.30 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lotzingstraße ein. Die Täter verschaffte sich mittels eines unbekannten Gegenstands gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines 38-Jährigen, durchwühlte dort sämtliche Räumlichkeiten und entwendete mehrere Wertgegenstände.

Aufgrund des engen Zeitfensters ist es möglich, dass die Wohnung zuvor beobachtet und der Weggang des Wohnungsinhabers als Tatzeitraum genutzt wurde. Wie hoch der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täter haben, werden gebeten sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden unter: 0621-174 4444.

Couch in einer Lagerhalle in Brand gesetzt

Mannheim (ots) – Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag 27.02.2024 gegen 19.10 Uhr eine Couch in einer Lagerhalle in der Maybachstraße in Brand gesetzt. Die Täter verschaffte sich Zutritt in die unverschlossene Halle und verließ den Brandort vor Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die Halle verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die bislang unbekannten Täter haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Waghalsiges Fahrmanöver führt zu Unfall

Mannheim (ots) – Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die linke Fahrspur der Schwetzinger Straße in Richtung Neckarauer Übergang. Unmittelbar nach der Spurzusammenführung nach rechts auf den Neckarauer Übergang überholte er eine vor ihm fahrende 64-jährige Subaru-Fahrerin über den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gleisbereich der Straßenbahn.

Anschließend scherte der 73-Jährige nach rechts über den erhöhten Bordstein auf die Fahrbahn ein und kollidierte im Verlauf mit dem Bordstein an beiden Fahrbahnseiten und der Brückenkonstruktion. Der Mercedes-Fahrer brachte sein Fahrzeug zum Stehen, da sowohl mehrere Airbags ausgelöst hatten, als auch die Lenkung beschädigt wurde.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. An dem Mercedes und dem Subaru entstand Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Wieso der Mercedes-Fahrer dieses waghalsige Fahrmanöver beging, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Mannheim übernimmt.