Ausweisdokument einer anderen Person genutzt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag 27.02.2024, wies sich ein 46-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof gegenüber Bundespolizisten mit einem Ausweisdokument aus, welches nicht ihm gehörte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 01:30 Uhr unterzogen die Beamten den Mann einer routinemäßigen Kontrolle. Hierbei wies sich der 46-jährige deutsche Staatsangehörige mit einem Bundespersonalausweis aus. Da das auf dem Dokument befindliche Lichtbild offenkundig nicht mit dem Tatverdächtigen übereinstimmte, stellten die Bundespolizisten gezielte Fragen zu den Personalien. Diese konnte der 46-Jährige nicht beantworten.

Anhand eines weiteren Dokumentes und der Überprüfung der dort aufgeführten Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten die Identität des Tatverdächtigen letztlich zweifelsfrei fest. Als Grund für sein Handeln gab der Mann an, sich einen Streich gegenüber den Bundespolizisten erlaubt zu haben. Dieser endet nun in einer Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren. Der Bundespersonalausweis wurde sichergestellt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Girlsday bei der Bundespolizei – Noch 20 Plätze frei

Karlsruhe (ots) – Du bist mindestens 12 Jahre alt und wolltest schon immer mal einen Tag bei der Bundespolizei verbringen? Dann ist der Girlsday am 25. April 2024 genau richtig für dich. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe bietet an diesem Tag in der Zeit von 09-14 Uhr interessierten Mädchen die Möglichkeit an, in den Beruf der Bundespolizistin hineinzuschauen.

Neben einem allgemeinen Informationsstand rund um die Themen Einstellung, Ausbildung und Studium werden die verschiedenen Bereiche der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe vorgestellt. Die Diensthundegruppe sowie das Polizeitraining sind hierbei ebenso Teil der Veranstaltung wie das Präsentieren einer Ermittlungsarbeit und einer kleinen Einweisung in das Aufgabenfeld der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter www.girlsday.de. Aber sei schnell, denn es gibt nur insgesamt 20 Plätze.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Fahndungserfolg nach Einbruch in Dönerladen – Zwei Tatverdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Nach einem Einbruch in einen Dönerladen in der Ostendstraße nahm die Polizei am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren im Laufe des Mittwochs dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Verdächtigen eine Glasscheibe des Geschäfts mit einem Gegenstand eingeworfen haben und anschließend in den Verkaufsraum eingedrungen sein. Im Inneren sollen sie dann die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie eine Kasse entwendet haben.

Eine Anwohnerin wurde gegen 04:50 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Personen auf dem Fahrrad flüchteten. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen unterzogen Polizeibeamte die Verdächtigen im Citypark einer Kontrolle und nahmen sie vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Festgenommenen stellten die Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Die Höhe des entstandenen Sach-und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Haus des Jugendrechts geführt. Unter anderem prüfen die Ermittler, ob die Tatverdächtigen auch für einen weiteren Einbruch in ein nebenan gelegenes Tattoo-Studio in Betracht kommen. Unbekannte hatten dort in der Nacht ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und u.a. Bargeld entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ettlingen (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstag in Ettlingen offenbar bei Rot in eine Kreuzung ein. Eine 38-jährige Autofahrerin prallte daraufhin gegen eine Ampel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 38-Jährige gegen 10:35 Uhr von der Grashofstraße nach links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen.

Als sie bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete der Fahrer eines auf der Rudolf-Plank-Straße in nördliche Richtung fahrenden VW wohl das Rotlicht der Ampel und fuhr geradeaus über die Kreuzung. Offenbar beim Versuch einen Zusammenstoß mit dem Volkswagen zu verhindern, kollidierte die 38-jährige Autofahrerin mit einer Fußgängerampel und einem Verkehrszeichen. Der VW-Fahrer fuhr unterdessen auf der Rudolf-Plank-Straße davon.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen (Kompakt-) SUV der Marke VW handeln.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter 0721 94484-0 zu melden.