3000 Euro Schaden an Bagger – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem Unbekannte einen abgestellten schwarzen Bagger im Robert-Bender-Weg beschädigten, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Montag (26.2.), 03 Uhr und Dienstag (27.2.), 22 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter zwei Kabel im Motorraum der Arbeitsmaschine durch, wodurch diese nicht mehr gestartet werden konnte.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf 3.000 Euro. Hinweise nimmt das mit den weiteren Ermittlungen.beauftragte Kommissariat 43 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0.entgegen.

Grauer Mini Cooper im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem sich Kriminelle im Zeitraum zwischen Montag- (26.2.) und Dienstagmittag (27.2.) an einem grauen Mini Cooper zu schaffen machten, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gewaltsam verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs.

Hier bauten sie diverse Fahrzeugteile aus, unter anderem den Bordcomputer und das fest verbaute Navigationsgerät. Mit einer Beute im Wert von rund 15.000 Euro suchten sie unerkannt das Weite. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Vollbrand von 20 Heuballen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Weiterstadt (ots) – Ein Brand von 20 Heuballen, die auf einem Feld am Klein-Gerauer-Weg, nahe des „Braunshardter Tännchens“ gelagert wurden, rief am Mittwoch (28.2.) gegen 0.30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die 20 aufeinandergestapelten Ballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Weiterstadt führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch.

Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise nehmen die Brandermittler des Kommissariats 10 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Autoreifen an Mercedes abgeschraubt – Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (27.2.), 22 Uhr und Mittwochnacht (28.2.), 2 Uhr schraubten Unbekannte an einem schwarzen Mercedes, der in der Sandwiesenstraße geparkt war, alle vier Autoreifen ab und entwendeten diese. Mit ihrer Beute im Wert von circa 2.000 Euro flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Trebur-Geinsheim (ots) – Zwischen Dienstag 27.02.2024, 14:00 Uhr und Mittwoch 28.02.2024, 07:15 Uhr wurde in Geinsheim, Untergasse Höhe der Hausnummer 28 ein weißer Opel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, der den linken Außenspiegel vermutlich beim Vorbeifahren streifte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

n dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 250,00 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 06152 / 175-0 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Baustelle im Visier/200 Meter Starkstromkabel erbeutet

Groß-Gerau (ots) – Auf ein etwa 200 Meter langes Starkstromkabel hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagmittag (24.02.) und Montagmorgen (26.02.) auf einem Baustellengelände in der Schlesischen Straße in Dornberg abgesehen. Dort drangen sie gewaltsam über einen Zaun auf das Gelände ein, durchtrennten das Kabel und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Ermittler der Polizei in Groß-Gerau haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den bei der Tat entstandenen Gesamtschaden auf über 20.000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter 06152/1750 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise vom Kommissariat 42 entgegen genommen.

Weißer Range Rover gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 28.02.2024 gegen 03.15 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Range Rover Sport entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-NY 6262 war in der Händelstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/696-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Polizei kontrolliert „Elterntaxis“ an Schule/Zahlreiche Verstöße

Bischofsheim (ots) – Am Dienstag (27.02.), in der Zeit zwischen 11.00 und 13.30 Uhr, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bischofsheim das zeitlich begrenzte Durchfahrtsverbot zwischen der Darmstädter Straße und der Schulstraße, im Bereich der Georg-Mangold-Schule.

In zweieinhalb Stunden wurden von den Ordnungshütern hierbei 27 Verstöße festgestellt. Für die Missachtung des Durchfahrtsverbot wurden jeweils 50 Euro Verwarnungsgeld fällig. Vereinzelt registrierten die Polizisten zudem Verstöße gegen die Gurtpflicht und ahndeten auch diese mit 30 Euro. Die Kontrollen werden fortgeführt.

Kreis Bergstraße

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Ein älterer Mitsubishi, abgestellt in der Fischerstraße, geriet in der Zeit zwischen dem 22. Februar und Dienstag (27.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 in Heppenheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Autoaufbruch auf Waldparkplatz

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (27.02.) wurde ein Waldparkplatz an der L 3110 zum Schauplatz eines Diebstahls. Ein Unbekannter verschaffte sich gegen 16.25 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Opel und entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Inhalt, wie persönlichen Dokumenten und Geld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Odenwaldkreis

Polizei kontrolliert/Zu flott unterwegs und mehrere Gurtverstöße

Erbach/Michelstadt (ots) – Am Montag (26.02.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Lasermessungen sowie Verkehrskontrollen in Erbach und Michelstadt durch. Zunächst wurde am Vormittag eine Geschwindigkeitsüberprüfung in Michelstadt, in Höhe des des Parkplatzes des Aldi-Marktes, durchgeführt.

Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge gemessen, hierbei kam es zu 9 Verstößen. Die zu flotten Fahrer erwarten nun Verwarngelder.

Anschließend stoppten die Ordnungshüter in Erbach in der Werner-von-Siemens-Straße sowie in der Michelstädter Relystraße mehrere Fahrerinnen und Fahrer. Speziell achteten die Kontrolleure hierbei auf Gurt- und Handyverstöße am Steuer. Insgesamt wurden diesbezüglich 11 Verstöße festgestellt.

Angeblicher Möbelkäufer bestiehlt Seniorin/Polizei warnt

Lützelbach (ots) – Unter dem Vorwand alte Möbel aufkaufen zu wollen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstagmittag (27.02.), gegen 13.00 Uhr, Zugang in das Haus einer Seniorin in der Odenwaldstraße. Während der Unbekannte die Seniorin ablenkte, entwendete er eine Geldkassette samt Inhalt. Erst als der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest.

Der flüchtige Kriminelle ist etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und ist kräftig. Er trug einen hellen, beigefarbenen Mantel und sprach Deutsch. Vor dem Haus wartete ein Begleiter des Kriminellen. Dieser ist von normaler Statur, etwa 1,70 Meter groß und trug eine graue Jacke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei: Seien Sie immer misstrauisch, wenn Fremde, unter welchem Vorwand auch immer, in Ihr Haus kommen wollen. Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Personen nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel zunächst Kontakt zu Ihren Nachbarn oder Angehörigen aufnehmen und um Unterstützung bitten. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Michelstadt (ots) – Einen 21 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Erbach am Dienstagabend (27.02.) in der Waldstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.

Es zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Michelstadt (ots) – Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 EUR Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag (28.02.) auf der B45 zwischen Michelstadt und Zell. Ein 65-jähriger befuhr gegen 12:30 Uhr die B45 in Fahrtrichtung Zell und kollidierte während eines Wendemanövers mit dem entgegenkommenden Cabrio eines 27 Jahre alten Mannes aus Höchst im Odenwald.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die beiden Verkehrsteilnehmer kamen vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die B45 musste teilweise voll gesperrt werden und war erst um 14:20 Uhr wieder frei befahrbar.

