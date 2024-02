Firmenfahrzeug gestohlen

Limburg an der Lahn, Industriestraße, Donnerstag, 22.02.2024, 17 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 10 Uhr

(jn)Autodiebe haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes einen Renault Kangoo von einem Firmengelände in Limburg gestohlen. Das weiße Fahrzeug parkte seit Donnerstag, 17 Uhr auf dem Firmenparkplatz in der Industriestraße. Am Montagvormittag war der auffällig mit Firmenlogos an sämtlichen Seiten beklebte Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen LM-GS 234 dann spurlos verschwunden.

Hinweise auf den Verbleib des Kfz oder zu der Tat werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 – 0 entgegengenommen.

Heckscheibe beschädigt – Gescheiterter Einbruch

Dornburg-Frickhofen, Schulstraße, Dienstag, 27.02.2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 28.02.2024, 00:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte im Dornburger Vorort Frickhofen versucht ein geparktes Fahrzeug aufzubrechen. Um kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin in der Schulstraße, dass die Heckscheibe eines dort geparkten BMW 114d zerstört worden war. Den Spuren am Tatort zufolge hatten die Täter einen Stein in die Scheibe geworfen, um in das Fahrzeug einzubrechen. An ihr Ziel waren sie jedoch nicht gelangt, so fehlten aus dem Fahrzeuginneren keinerlei Gegenstände.

Der verursachte Sachschaden beträgt derweil mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

E-Scooter am Bahnhof entwendet

Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 24.02.2024, 23:30 Uhr bis Sonntag, 25.02.2024, 16:00 Uhr

(fh)Am Wochenende wurde einem Heranwachsenden in Limburg der E-Scooter gestohlen. Diesen hatte der Limburger zwischen Samstagnacht und Sonntagnachmittag an einem Fahrradständer im Bereich „Alter Posthof / WERKStadt“ angekettet. Bei der Rückkehr zu seinem etwa 400 Euro teurem Gefährt der Marke XIAOMI, musste er feststellen, dass dieses entwendet worden war. Die Polizei in Limburg ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

