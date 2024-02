Schockanrufer erbeuten Vermögen

Bad Homburg, Am Rabenstein, 27.02.2024, 15:30 Uhr

(pj) Mit einer erfundenen Geschichte nötigten am Dienstag Kriminelle in Bad Homburg – Kirdorf eine ältere Frau dazu, Bargeld und Goldmünzen herauszugeben. Bei der 80-Jährigen kam es am Dienstagnachmittag zu einen sogenannten „Schockanruf“. Dabei täuschten die Täter vor, eine Angehörige habe einen Unfall verursacht und dabei einen Menschen verletzt. Aus diesem Grund müsste nun eine Kaution gestellt werden.

Die Betrüger gaben sich in den Telefonaten als Staatsanwalt bzw. Polizisten aus. Durch geschickte Gesprächsführung und gezielte Einschüchterungen, gelang es die geschädigte Dame in eine „Zwangslage“ zu versetzen. Aus dieser heraus übergab sie letztendlich Bargeld und Goldmünzen im Wert mehrerer Zehntausend Euro an einen Abholer. Dieser erschien gegen 15:30 Uhr an der Anschrift „Am Rabenstein“.

Täterbeschreibung:

etwa 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und rasiertem Bart, mit gepflegtem Erscheinungsbild und schwarzer Kleidung. Der Tatverdächtige trug außerdem eine Umhängetasche bei sich.

Es wird darum gebeten Hinweise an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 0 zu richten.

Gassigänger bedroht Passanten

Glashütten, Limburger Straße, 27.02.2024, 16:00 Uhr

(pj) Als ein Spaziergänger am Dienstag in Glashütten zwei Hundehalter wegen nicht angeleinter Tiere ansprach, wurde er bedroht und beleidigt. Gegen 16:00 Uhr war der Geschädigte auf einem Waldweg im Bereich der Limburger Straße unterwegs, als ihm zwei Personen mit Hunden begegneten. Die Hunde waren nach Angaben des Geschädigten im Bereich des Waldes freilaufend unterwegs.

Darauf angesprochen, bedrohte und beleidigte einer der Hundehalter den Fußgänger. Anschließend entfernten sich die Hundehalter in den Wald.

Der männliche Beschuldigte konnte beschrieben werden als 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur, bekleidet mit einer dunklen Windjacke und dunkler Kappe. In Begleitung des Täters war eine Frau, ebenfalls 1,75 Meter groß, mit schwarzen schulterlangen Haaren und hellgrauer Kleidung.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Königsstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266 0 entgegen.

Wohnmobil aufgebrochen

Köppern, Dreieichstraße, 27.02.2024, 00:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(pj) Unbekannte Täter haben in Köppern ein Wohnmobil aufgebrochen. Am Dienstag zwischen 00:00 Uhr und 17:00 Uhr haben Kriminelle hierzu mit einem Schraubendreher ein Fenster aufgehebelt. Aus dem Reisemobil wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Täterhinweise liegen keine vor, diese nimmt die Kriminalpolizei im Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen