Friedberg: Die Polizei-News

Vermisster 82-Jähriger in Nidda gesehen – Polizei bittet um Mithilfe

Ranstadt/Nidda (ots) – Seit Montagmorgen 26.02.2024, sucht die Polizei in Büdingen nach Helmut F. Der 82-Jährige ist orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen. Am Dienstag gegen 16.00 Uhr, saß Herr F im Außenbereich einer Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in Nidda. Zu dieser Zeit war seine Kleidung auffällig verschmutzt.

Herr F. ist begeisterter Bahnfahrer. Die Polizei schließt nicht aus, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Wetterau oder auch im Landkreis Gießen unterwegs ist. Die Büdinger Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wem ist hat Helmut F. im Bereich Nidda aufgefallen?

Wer hat den Vermissten seit gestern Nachmittag noch gesehen?

Wo ist Herr Frank mit seiner verdreckten Kleidung in Bahn oder Bus aufgefallen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Hinweise unter Tel: (06042) 96480 an die Polizeistation in Büdingen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ranstadt: Diesel aus Walze und Bagger geklaut

Am Wochenende schlugen Dieseldiebe auf einer Baustelle in der Hassia-Höhe zu. Im Zeitraum von Freitag, gegen 17.00 Uhr bis Dienstag, gegen 078.30 Uhr saugten die Täter aus einer Walze und einem Bagger insgesamt rund 320 Liter Diesel ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Kraftstoff in Kanister umfüllten. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Karben/Klein-Karben: Audi gestohlen

In der Uhlandstraße schlugen heute in der Früh Autodiebe zu. Zwischen 00.35 Uhr und 01.00 Uhr überwanden sie die Diebstahlsicherungen eines dort geparkten grauen Audi Q7 und fuhren davon. Der mit den Kennzeichen FB-JL 700 zugelassene SUV hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit Hinweisen auf zwei mutmaßliche Täter nach. Einer der Männer trug eine Jogginghose sowie schwarz-orange Nike-Turnschuhe. Der zweite Täter war komplett schwarz gekleidet und trug einen Rucksack.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Männer in der genannten Zeit in der Uhlandstraße beobachtet? Wem sind dort sonst Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des grauen Q7 machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben/Burg-Gräfenrode: Einbruch scheitert

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Freihofstraße abgesehen. Die Diebe stellten eine Leiter an ein Fenster an, kletterten hinauf und hebelten an dem Fenster. Sie schafften es nicht einzusteigen und flohen unerkannt. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro.

Zeugen, die die Einbrecher im Zeitraum von Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr und Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr in der Freihofstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Vilbel zu melden.

