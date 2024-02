Polizei Eschwege

Einbruch in Gartenhütte

In der Zeit vom 15.09.2023 bis 27.02.2024 brachen Unbekannte in eine Gartenhütte eines Kleingartenvereins an der B249 nähe Wanfried ein und entwendeten mehrere Gegenstände im Gesamtwert von 3.000 EUR. Gestohlen wurden ein Bett, ein Ofen, Sägewerkzeug, eine Schubkarre, ein Solarmodul und diverses weiteres Werkzeug. Durch den Aufbruch entstand zudem ein Sachschaden i.H.v. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Erst gestern meldete sich ein 78-jähriger Witzenhäuser bei der Polizeistation Witzenhausen und teilte mit, dass am 22.02.2024 in der Zeit von 17 Uhr bis 19:15 Uhr sein Pkw, der in dem genannten Zeitraum Am Haintor in Bad Sooden-Allendorf geparkt war, beschädigt wurde. Auf der rechten Fahrzeugseite befindet sich ein 40cm langer Kratzer. Sachschaden 50 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Leitplanke touchiert und weitergefahren

Gegen 17:20 Uhr am gestrigen Dienstag befuhr ein Sattelzug die B27 aus Richtung Sontra-Wichmannshausen kommend in Fahrtrichtung Wehretal-Oetmannshausen. In Höhe Hoheneiche soll er die Leitplanke touchiert haben, wie ein anderer Verkehrsteilnehmer mitteilte, der dem Lkw hinterherfuhr. Die Polizei stellte an der angegebenen Örtlichkeit frische Unfallspuren und einen Schaden i.H.v. 500 EUR fest. Der Lkw fuhr weiter auf der B27 in Richtung Göttingen.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Unfallflucht mit Personenschaden

Gestern Abend gegen 20:05 Uhr lief eine 28-jährige Eschwegerin in der Straße Brühl in Eschwege auf dem Gehweg aus Richtung Neustadt in Richtung Mittelgasse. Nachdem sie sich zuvor vergewisserte, dass die Straße frei ist, überquerte sie die Netergasse. Dabei touchierte ein plötzlich vorbeifahrender Roller die 28-Jährige, sodass diese stürzte. Sie musste jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Der ihrer Aussage nach vermutlich männliche Rollerfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Fußgängerin zu kümmern. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, ca. 180cm groß, schlank, bekleidet mit dunkler Jacke und anthrazitfarbener Hose (keine Motorradbekleidung). Er trug einen schwarzen Helm.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode befuhr am 27.02.2024 gegen 06:40 Uhr die L 32225 von Hessisch Lichtenau-Friedrichsbrück kommend in Fahrtrichtung Hessisch Lichtenau, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Eine Kollision mit dem Tier konnte nicht mehr verhindert werden und es verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw beträgt 2.500 EUR.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Wie erst gestern der Polizei in Sontra mitgeteilt wurde, kam es bereits am 23.02.2024 zu einer Unfallflucht im Bereich einer Tankstelle in der Straße Alter Bach in Herleshausen-Wommen. Die Fahrerin oder der Fahrer eines weißen Lieferwagens mit Kastenaufbau soll zu einer nicht genau bekannten Uhrzeit beim Rückwärtsfahren gegen einen Zaun und danach davongefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Polizei Witzenhausen

Am gestrigen Dienstag gegen 07:08 Uhr wollte ein 58-Jähriger Omnibusfahrer in Witzenhausen-Werleshausen in der Straße Am Rasen an einer Baustelle vorbeifahren und musste dazu rangieren. Dabei fuhr er gegen einen Poller, wodurch Sachschaden i.H.v. von ca. 600 EUR entstand.

Den Unfall meldete der Fahrer des Omnibusses umgehend der Polizei, weshalb die Schadensregulierung nunmehr ordnungsgemäß abgewickelt werden kann.

