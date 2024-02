Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Stadt und Kreis Offenbach

Putzmaschine gestohlen – Offenbach

(fg) In der Zeit zwischen Sonntagvormittag, 10 Uhr und Dienstagabend, 19.30 Uhr, haben Unbekannte in der Dietzenbacher Straße in Höhe der Hausnummer 145 eine auf einen Anhänger aufgebaute Putzmaschine entwendet. Der Anhänger samt Maschine des Herstellers Putzmeister war mit einem entsprechenden Schloss gesichert. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

Brauner Opel flüchtet vom Unfallort – Mühlheim

(cb) Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Borsigstraße soll es am Dienstagabend, gegen 20.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein, bei der laut Zeugen, ein brauner Opel einen weißen Ford beschädigt haben soll. Ersten Erkenntnissen nach streifte der braune Opel Corsa beim Ein- oder Ausparken den weißen geparkten Ford Transit mit Pritschenaufbau im Bereich der Fahrzeugfront.

Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Opelfahrer vom Unfallort. Die Polizei in Mühlheim sucht nun die Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese und andere Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 an die Polizei in Mühlheim.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung: Zeugen gesucht! – Dreieich/Dreieichenhain

(fg) In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte auf einem frei zugänglichen Grundstück einer Werkstatt in der Darmstädter Straße zugange und zerkratzen insgesamt fünf abgestellte Fahrzeuge. Betroffen waren ein gelber Opel Astra, ein 7er BMW, ein VW Sharan, ein Mercedes CLK sowie ein Land Rover. Der an den Autos entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Taten ereigneten sich zwischen Montagabend, 21.45 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Trickbetrüger ergaunern Schmuck – Neu-Isenburg

(jm) Dreiste Betrüger haben am Dienstagvormittag Schmuck von einer Rentnerin aus Neu-Isenburg erbeutet. Vorangegangen war ein Anruf einer Frau, die sich in dem Telefonat als die Tochter der Seniorin ausgab und weinerlich um Hilfe bat. In den darauffolgenden Anrufen übernahm zunächst eine vermeintliche Polizistin und anschließend eine angebliche Staatsanwältin das Gespräch und schilderten von einem Verkehrsunfall, wobei ein Mann ums Leben gekommen sei. Die Tochter würde nun in Haft sitzen und man benötige eine entsprechende Kaution, damit diese freigelassen werde.

Gegen 13 Uhr fand dann die Übergabe in der Mainstraße statt. Die Seniorin übergab den Schmuck.

Beschreibung des Abholers:

50 bis 60 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann, der sich als vermeintlicher Zivilpolizist mit dem Namen „Bach“ ausgab. Er hatte eine untersetzte Statur sowie schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Auffällig war, dass er einen schwarzen Mundschutz trug.

Anschließend lief der Abholer mit der Beute davon. Das Fachkommissariat für Bandenkriminalität mit Sitz in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun dringend Zeugen, denen der Schmuckabholer oder ein verdächtiges Fahrzeug im nordwestlichen Bereich von Neu-Isenburg aufgefallen ist, sich zu melden.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass sich der unbekannte Abholer vor oder nach der Schmuckübergabe ein Taxi genommen hat. Hinweise nimmt die Kripo unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

Übergeben Sie niemals Schmuck oder Geld an unbekannte Personen!

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter 069 8098-2424.

Einbrecher flüchteten: Zeugen gesucht! – Obertshausen

(cb) Dreiste Einbrecher gelangten zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstagmorgen, 1 Uhr, über einen Balkon in ein Bürogebäude in der Birkenwaldstraße, um dort mit Bohrmaschinen eine Wand zu durchbrechen. Der Durchbruch in der Wand ermöglichte den bislang unbekannten Tätern den Zutritt in die Räume einer angrenzenden Firma.

Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung, als sie die Videoüberwachungsanlage bemerkten. Die Eindringlinge verursachten einen Schaden von etwa 8.000 Euro. Die Kripo in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Wer hat den blauen Mazda gesehen und wer saß hinter dem Lenkrad? – Obertshausen

(cb) Am Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, wurden Polizeibeamte in die Waldstraße (50er Hausnummern) gerufen, da dort ein augenscheinlich betrunkener Mann hinter dem Lenkrad eines parkenden blauen Mazda sitze. Der Mann pustete bei der darauffolgenden Kontrolle 1,9 Promille und musste die Beamten zwecks Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten. Der blaue Mazda mit OF-Kennzeichen wies frische Beschädigungen an der kompletten Beifahrerseite sowie an beiden Stoßstangen auf. Auf der hinteren rechte Stoßstangenseite war der Abdruck einer Mauer mit hervorstehenden Stellen erkennbar.

Die Beamten suchen nun Zeugen, welche den blauen Mazda in den Abendstunden fahrend gesehen haben, Zeugen welche Angaben zum Fahrer des Autos machen können sowie Hinweisgeber zu möglichen Unfallörtlichkeiten. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Felgen entwendet: Wer sah die Diebe? – Dietzenbach

(jm) Diebe waren in der Nacht zu Dienstag auf einem Parkplatz am Waldschwimmbad zugange und hatten es offenbar auf Kompletträder abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die Täter gegen 1.50 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Sie montierten die kompletten Reifensätze samt den Felgen im Wert von etwa 10.000 ab und machten sich anschließend aus dem Staub. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugen gesucht: Unfallflucht im Kurt-Schumacher-Ring – Egelsbach

(cb) Anwohner des Kurt-Schumacher-Rings könnten Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben, welche sich am Dienstag, zwischen 16 und 21.50 Uhr, im Bereich der 20er Hausnummern ereignet hat. Ein silberner Mercedes parkte am Straßenrand, als dieser vermutlich im Vorbeifahren durch den bislang unbekannten Unfallverursacher an der Fahrzeugfront beschädigt wurde.

Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser von Unfallort. Am silbernen Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Hanau und Bereich Main-Kinzig

Täter besprühten Schulwand – Hanau

(jm) Unbekannte haben am Wochenende die Fassade einer Schule in der Bertha-von-Suttner-Str. mit Farbe besprüht. Zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 07.50 Uhr, beschmierten die Täter die Außenwand des Schulgebäudes mit einem Schriftzug. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Schnelle Festnahme nach Handtaschenraub – Wächtersbach

(jm) Nach einem Handtaschenraub nahmen Polizeibeamte am Dienstag einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen aus Wächtersbach vorläufig fest. Gegen 9.50 Uhr war eine Seniorin im Bereich der Unterführung am Bahnhof unterwegs. Der Verdächtige soll sich der betagten Dame von hinten genähert und ihr unvermittelt die Handtasche entrissen haben. Die 86-Jährige stürzte dabei zu Boden und blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seiner Beute über die Kinzigstraße in Richtung Neudorf. Herbeigeeilte Streifen nahmen den Wächtersbacher im Rahmen der Fahndung aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung vorläufig fest. Er musste unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Dienststelle. Teile des Raubgutes konnten im Nachhinein aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder entlassen

