Kreis Kaiserslautern (ots) – Als ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am Dienstag 27.02.24, an einem Vereinsgelände in der Kaiserstraße vorbeifuhr, fielen ihm mehrere Aufkleber auf einem Schild mit dem Logo des dort ansässigen Fußballvereins auf. Die Sticker hatten einen rassistischen Inhalt, weshalb der Mann umgehend die Polizei informierte.

Wann die Aufkleber angebracht wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa