Hammer auf der Autobahn überfahren

Kandel (ots) – Am Montag 26.02.24 gegen 07 Uhr, fuhr ein Sattelzug über einen Zimmermannshammer, welcher auf der rechten Spur der A65 in Fahrtrichtung Landau lag. Dadurch wurde ein Reifen des Aufliegers so stark beschädigt, dass er sich vom Anhänger löste. Der Sattelzug konnte nicht zur nächsten Nothaltebucht fahren und blieb deshalb auf der rechten Fahrspur stehen. Während den Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verlierer des Zimmermannshammers konnte nicht ermittelt werden.

Verkehrsunfall an der Kreuzung K15/K16

Minfeld (ots) – Am Montag 26.02.2024 gegen 17:50 Uhr, befuhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Ettlingen die K16 in Richtung Minfeld. Sie überquerte ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, die Kreuzung an der K15 und fuhr ungebremst in einen auf der K15 befindlichen PKW eines 53-jährigen Mannes aus Weißenburg.

Der 53-jährige Mann und eine 25-jährige Insassin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und eine weitere Person im Fahrzeug des 53-Jährigen blieben unverletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Kabeldiebstahl

Wörth (ots) – Am 25.02.24 zwischen 09-12.30 Uhr, kam es in den Niederwiesen an der SB-Tankstelle zu einem Kabeldiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände, welches mit Bauzaun umstellt war. Dort nahmen sie alte Starkstromkabel im Wert von ca. 2.000 Euro mit.

Es liegen Hinweise auf einen weißen Transporter ohne Kennzeichen vor, welcher in Tatortnähe gewesen sein soll. Wer Angaben zu dem Fahrzeug, zugehörige Personen oder zur Tat allgemein machen kann, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 29910 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Zeuge meldet betrunkene Autofahrerin

Germersheim (ots) – Am Montag 26.02.2024 meldete ein aufmerksamer Zeuge eine offenbar betrunkene Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße. Da auch ein Kennzeichen bekannt war, konnte die 42-jährige Autofahrerin schnell ermittelt werden. Sie wurde in der Geschwister Scholl Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie mit 2,99 Promille nicht nur stark alkoholisiert war, sondern auch kurz zuvor Betäubungsmittel konsumierte.

Zudem wies ihr Fahrzeug auf beiden Seiten frische Unfallschäden auf. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel: 07274/9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft scheitert

Kandel (ots) – Am Wochenende haben unbekannte Täter versucht in ein Geschäft in Kandel in der Hauptstraße einzubrechen. An der Eingangstür wurde die Glasscheibe eingeschlagen und es wurde versucht die Tür aufzuhebeln. Offensichtlich gelang es den Tätern aber nicht in das Geschäft einzudringen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.