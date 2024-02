Ring gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.02.2024 gegen 15:45 Uhr, verhielten sich 2 Jugendliche in einer Drogerie so auffällig, dass die Mitarbeiter aufmerksam wurden. Der 16-Jähriger und der 15-Jähriger, verließen das Geschäft durch unterschiedliche Eingänge, konnten jedoch rasch gestellt werden. Der 16-Jährige hatte einen Ring im Wert von rund 30 Euro bei sich, den er zuvor in der Drogerie gestohlen hatte.

Außerdem hatte er ein Tierabwehrspray in der Bauchtasche seines Pullovers. Bei dem 15-Jährigen wurde kein Diebesgut aufgefunden. Ob und inwieweit er an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Der 16-Jährige wird sich wegen Ladendiebstahles mit Waffe verantworten müssen.

Einbrüche in Gaststätte und Keller

Ludwigshafen (ots) – In die Gaststätte eines Tennisclubs in der Weiherstraße, wurde von Sonntag 25.02.2024 ab 22 Uhr bis Montag 26.02.2024 um 07 Uhr eingebrochen. Aus einem Zigarettenautomaten der sich im Lokal befindet, entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Zigarettenpackungen sowie Bargeld. Außerdem wurde ein Laptop gestohlen. Der Sachschaden wird insgesamt auf 8.000 Euro geschätzt.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In der Georg-Büchner-Straße wurde zwischen Sonntag 25.02.2024 ab 17 Uhr und Montag 26.02.2024 um 12:30 Uhr, ein Kellerverschlag aufgebrochen. Aus der Parzelle wurde Werkzeug im Wert von geschätzten 500 Euro gestohlen.

Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Hinweise unter Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zwei leicht verletzte Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Rheinuferstraße erfasste am 26.02.2024 ein 27-Jähriger Autofahrer einen gleichaltrigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.900 Euro geschätzt.

Auch in der Mannheimer Straße wurde am 27.02.2024 gegen 00:20 Uhr, ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Ein 45-Jähriger Autofahrer hatte dem 41-Jährigen die Vorfahrt genommen und es war zur Kollision gekommen. Hierdurch stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.

Kontrollwoche Truck & Bus vom 19.02.2024-25.02.2024

Präsidialbereich (ots) – Die Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs bleibt ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrsüberwachung. Übermüdete Fahrer und technisch nicht einwandfreie Fahrzeuge stellen eine ernstzunehmende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden dar. Darum ist es wichtig, durch möglichst häufige intensive Kontrollen zur Vermeidung von schweren Unfallfolgen beizutragen.

Im Zeitraum vom 19.02.2024 bis zum 25.02.2024 fand deshalb im PP Rheinpfalz die Kontrollwoche „Truck & Bus“ statt. Primäres Ziel hierbei war die Überwachung der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bei den Berufskraftfahrern. Die eingesetzten Polizeikräfte, insbesondere unsere Experten der zentralen Verkehrsdienste, legten zudem ihr Augenmerk auf den technischen Zustand und die Ladungssicherheit der Fahrzeuge sowie die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden.

Im Kontrollzeitraum wurden 309 Lastkraftwagen und Kraftomnibusse kontrolliert. Hierbei wurden 126 Verstöße geahndet. In 19 Fällen führten die festgestellten Mängel zu einem Verbot der Weiterfahrt. Einem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt aufgrund seiner Alkoholisierung untersagt.

Die Kontrollen sind Teil der länderübergreifenden Verkehrsüberwachungsaktion „Truck & Bus“ des ROADPOL Netzwerks.

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ – das ist der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizeinetzwerk, welches das Ziel hat die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Dabei koordiniert es europaweit nationale Aktionen, die die Vorschriften im Verkehrssektor durchsetzen sollen. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.