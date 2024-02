Frankfurt – Ostend: Fluchtversuch endet in den Armen der Polizei – Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern (26. Februar 2024) am späten

Abend einen 23-jährigen Mann festgenommen, der in eine Wohnung in der

Philippsruher Straße eingebrochen war.

Gegen 23.40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem eine aufmerksame

Frau eine verdächtige, dunkel gekleidete Gestalt meldete, die über den Balkon in

ihre Wohnung eingestiegen sei. Die Frau selbst habe sich zu diesem Zeitpunkt in

einem Nebenraum befunden und beobachtete das Treiben des Täters durch das

Schlüsselloch.

Die Polizei traf schnell vor Ort ein und empfing den Täter, der gerade im

Begriff war, die Wohnung über den Balkon zu verlassen, mit offenen Armen. So

endete der Sprung in die Freiheit mit Handschellen in den Arrestzellen des

Polizeipräsidiums.

Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Der 23-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Nieder-Eschbach: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 26. Februar 2024 kam es gegen 23:30 Uhr zu

einem Mülltonnenbrand im Ben-Gurion-Ring. Ein Verschlag mit insgesamt acht

Mülltonnen war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten; auch umliegende

Bäume fingen Feuer. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle

zu bringen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wir auf ca. 15.000 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Einbrecher erbeuten 20.000 Euro – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Montag (26. Februar 2024) erbeuteten zwei

Männer eine Armbanduhr und Bargeld bei einem Wohnungseinbruch in Bergen-Enkheim.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gegen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Bereich des Nordrings.

Dort entwendeten sie Bargeld im Wert von ca. 20.000 Euro und eine Armbanduhr.

Mit ihrer Beute gelang ihnen die Flucht in unbekannte Richtung. Die Tat wurde

aufgezeichnet.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 20-30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare; trug eine

blaue Jeans und dunkle Handschuhe.

Täter 2:

Männlich, 20-30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare; trug eine

blaue Jeans, einen grauen Pullover mit Kapuze und eine blaue Jacke mit roten

Streifen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 11800 zu melden oder jede

andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Frankfurt – Niederrad: Sachbeschädigung durch Graffiti an der Friedrich- Fröbel-Schule

Frankfurt (ots) – (yi) Am gestrigen Montag (26. Februar 2024) meldete ein

Mitarbeiter der Friedrich-Fröbel-Schule gegen 11:30 Uhr der Polizei ein ca.

40x40cm großes Hakenkreuz aus schwarzer Farbe an der Personaleingangstür des

Speisecontainers. Die Polizisten nahmen die Anzeige vor Ort auf und sicherten

Spuren.

Die Frankfurter Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den

Tätern geben können, sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069

/ 755 – 11000 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt – Bornheim: Räuberischer Diebstahl – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (yi) Gestern Mittag (26. Februar 2024) kam es in einem

Lebensmittelgeschäft im Bereich der Höhenstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte entwendete gegen 12:00 Uhr Waren und wollte sodann das Geschäft

verlassen, als eine 40-jährige Mitarbeiterin versuchte ihn daran zu hindern. Im

Zuge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden

Beteiligten, in deren Verlauf der Räuber die Geschädigte schlug. Daraufhin

entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Statur, nordafrikanischer

Phänotyp; trug eine schwarze Kappe mit Eintracht-Emblem, eine schwarze Jacke und

einen roten Rucksack.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10300 beim

zuständigen 3. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Über sechs Jahre Haft in Spanien – Bundespolizei nimmt Strohfrau am Flughafen Frankfurt am Main fest

Frankfurt/Main (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntag eine chinesische Wirtschaftskriminelle am Flughafen fest. Aufgrund eines Fahndungshinweises stoppten die Bundespolizisten die Weiterreise der aus Shanghai kommenden Frau und sorgten dafür, dass sie nun ihre Haftstrafe in Spanien antreten wird.

Die spanische Justiz suchte die 39-jährige Chinesin, da sie als Strohfrau zweier Scheinfirmen in Spanien Gelder illegaler Herkunft in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro nach China transferierte. Aufgrund ihrer Beteiligung an Wirtschaftskriminalität muss die Frau nun eine Haftstrafe von insgesamt 6 Jahren und 6 Monaten verbüßen. Bis zur Auslieferung verbleibt die Chinesin in den Präsenzzellen des Amtsgerichts Frankfurt am Main.