Ehringshausen-Katzenfurt: Roller weg

Auf einen E-Roller des Herstellers KSR hatten es ein Unbekannter in der Frankfurter Straße in Katzenfurt abgesehen. Der Dieb machte sich zwischen 20.00 Uhr am Dienstag (20.02.24) und 08.00 Uhr am Samstag (24.02.24) an dem schwarzen Roller zu schaffen und machte sich damit aus dem Staub. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund: Touchiert und davongefahren

Trotz Schaden von 4.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Lahnstraße in Laufdorf einfach weiter. Der Verursacher war am Samstag (24.02.24) gegen 18.45 Uhr in Richtung Bonbaden unterwegs, als er ich Höhe der Hausnummer 33 einen geparkten grauen VW Multivan touchierte. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und sah einen schwarzen Kleinwagen, der zunächst abbremste und sich dann aus dem Staub machte. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer geben? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Autofahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofsstraße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Am Freitag (16.02.24), gegen 17.50 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer bei einem einen Ausparkmanöver einen geparkten Opel. Den Schaden an der Front des schwarzen Insignia wird auf etwa 250 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer war am Freitag (16.02.24) gegen 17.50 Uhr gegen 17.50 Uhr in der Bahnhofstraße und hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinwiese auf den Unfallverursacher geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Berauscht gegen Fahrzeug getreten

Nachdem ein berauschter Fußgänger im der Karl-Kellner-Ring randalierte, nahm die Polizei den 28-Jährigen fest. Am Mittwoch (21.02.24) gegen 20.30 Uhr meldete ein Zeuge den auffälligen und offenbar berauschten Mann, der im Karl-Kellner-Ring laut rumschrie und gegen Fahrzeuge treten würde. Bei seiner Festnahme in der Moritz-Hensoldt-Straße leistete er Widerstand und versuchte er nach den Beamten zu schlagen und zu beißen. Er musste anschließend bei der Polizei seinen RauschLahn-Dill-Kreis: Die Polizei-News ausschlafen. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Fahrzeuge beschädigt worden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstand ein.

Dietzhölztal: Container auf Baustelle aufgebrochen

In der Museumstraße in Ewersbach brachen Unbekannte am vergangenem Wochenende auf einer Baustelle in einen Container ein. Die Diebe schlugen zwischen 14.00 Uhr am Freitag (23.02.24) und 07.25 Uhr am Montag (26.02.24) zu und ließen aus dem Gebäude einen Stemmhammer und ein Notstromaggregat mitgehen. Wer hat am vergangenem Wochenende in der Museumstraße verdächtige Beobachtungen gemacht) Hinweise nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.