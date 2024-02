Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Trio stiehlt Kleidung –

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Vilbeler Polizei die Ermittlung eines Diebes-Trios. Am Samstagnachmittag beobachtete der Zeuge, wie sich eine Frau an den Kleidungsstücken eines Verkaufsständers vor einem Geschäft in der Frankfurter Straße zu schaffen machte. Sie verstaute ihre Beute in einer Tasche, während zwei Komplizinnen im Geschäft die Verkäuferin ablenkten. Er sprach die Diebin an und nahm ihr die Tasche samt Beute ab. Die Frau und ihre Komplizinnen liefen in verschiedene Richtungen davon. Der Zeuge verfolgt die beiden Frauen, die die Verkäuferin im Geschäft abgelenkt hatten und hielt sie bis zum Eintreffen einer Streife fest. Die 20 und 33 Jahre alten Frauen aus Frankfurt und Offenbach gaben sich ahnungslos und leugneten die Tat. Sie mussten mit auf die Wache wo sie erkennungsdienstlich behandelt und vernommen wurden. Wegen fehlender Haftgründe durften die beiden bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bei der Polizei in Erscheinung getreten Frauen die Wache wieder verlassen. In der von dem Zeugen „sichergestellten“ Tasche der Diebin entdeckten die Ermittler neben den gestohlenen Kleidungsstücken eine Handtasche mit den Personalpapieren der Frau. Auf die 41-jährige Frankfurterin und ihre beiden Komplizinnen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls zu.

Karben – Burg-Gräfenrode: In Wohnung eingestiegen –

Mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld suchten Einbrecher in der Freihofstraße das Weite. Am Sonntag, zwischen 14.10 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Diebe die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und stiegen ein. Auf ihrer Suche nach Beute durchwühlten sie sämtliche Räume. Zeugen, die die Täter dort beobachteten oder denen in der Freihofstraße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d.H. – Rodheim v.d.H.: Baustellencontainer geknackt –

Auf Werkzeuge aus einem Baustellencontainer hatten es Diebe in der Sportallee abgesehen. Eine Hochbaufirma hatte dort ihre Arbeitsgeräte in einen Container eingeschlossen. Die Diebe knackten das Schloss und erbeuteten verschiedenste Baumaschinen. Eine genaue Liste der Maschinen liegt der Polizei noch nicht vor. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 07.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.