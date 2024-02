Lahntal: Unfallfahrer flüchtet

Eine 18-jährige Fiat-Fahrerin war am Samstag (24.02.2204), gegen 11:05 Uhr, von Brungershausen kommend über die L 3092 auf die B 62 in Richtung Buchenau unterwegs. Entgegengesetzt fuhr ein Unbekannter aus Buchenau kommend. Trotz der entgegenkommenden Fiat-Fahrerin setzte der Unbekannte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkws an. Er überfuhr die durchgezogene Mittellinie, sowie die anschließende Sperrfläche. Die aus Lahntal stammende 18-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, indem sie mit ihren weißen Tipo nach rechts auswich. Hierbei stieß sie mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen die dortige Schutzplanke. Der Unfallfahrer, der in einem dunklen Kleinwagen, möglicherweise VW Polo unterwegs war, flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Fiat beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Kleinwagen. Zudem bittet die Polizei, die Autofahrer, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der L 3092 unterwegs waren, sich bei der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Marburg: gegen Audi gefahren

Im Zeitraum zwischen dem 13.02.2024, 13:00 Uhr und dem 14.02.2204, 21:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Anwohnerparkplatz „Am Richtsberg“ abgestellten Audi und flüchtete im Anschluss. Die Reparatur an der linken vorderen Fahrzeugseite des grauen A4 wird 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: Auseinandersetzung in der Temmlerstraße / Polizei sucht nun Geschädigte und Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend (23.02.2024) in der Temmlerstraße bittet die Polizei Marburg um Hinweise: Bereits gestern hatte die Polizei mit einer Pressemeldung nach Zeugen gesucht.

Im Rahmen der Ermittlungen erhielten die Beamten nun Kenntnis von einem vorangegangenen Vorfall: Ein 51-jähriger Tatverdächtiger hatte auf dem Vorplatz des Einkaufsmarktes in der Temmlerstraße gegen 18:50 Uhr randaliert, indem er grundlos Mülleimer umtrat. Eine zufällig vorbeilaufende Passantin schubste der Tatverdächtige, offensichtlich mit einem Stoß in den Nacken. Zwei, nach Einschätzung der Zeugen türkisch aussendenden jungen Männer unterbanden offenbar den tätlichen Angriff des 51-Jährigen auf die Frau, schubsten ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Im Anschluss entfernten sich die beiden in Richtung des Parkdecks. Der 51-jährige Wohnsitzlose rappelte sich auf und versuchte auf einen weiteren, hinzugekommenen, Mann einzuschlagen. Dieser konnte den Angriff abwehren, woraufhin der Tatverdächtige ihn beleidigte und von dannen zog. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun zum einen nach der bislang unbekannten Passantin, die durch den Nackenstoß möglicherweise verletzt wurde. Die Frau soll 30-45 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß sein. Sie war schlank, hatte blonde Haare und trug eine Brille. Bekleidet war sie mit einem hellen Mantel. Zum Zweiten sucht die Polizei nach den beiden Zeugen, die den 51-Jährigen an der Fortführung des Angriffs hinderten und ihn zu Boden stießen. Beide sollen 20 – 30 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Sie hatten eine sportliche Figur und ein südländisches, vermutlich türkisches, Erscheinungsbild. Einer war bekleidet mit einer Sportjacke in den Farben rot / hellgrau /grau. Die Polizei bittet um Hinweise zu deren Identität bzw. bittet die drei Personen sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Marburg: Ford Galaxy gestreift

Auf dem Parkplatz 3 des UKGM Marburg in der Baldinger Straße streifte ein Unbekannter einen geparkten Ford und hinterließ einen 800 Euro teuren Schaden an der hinteren linken Seite des blauen Galaxy. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall am Montag (26.02.2024) zwischen 10:10 Uhr und 11:30 Uhr beobachtete haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kratzer in Beifahrertür

Der Besitzer eines Mercedes stellte seinen C 200 d am Sonntag (25.02.2024) um 21:30 Uhr auf dem Bewohnerparkplatz in der Berliner Straße Hohe der Hausnummer 10 ab. Er parkte rückwärts in einer Bucht der Parkfläche ein. Als er am Montagnachmittag (26.02.2024) um 15:00 Uhr zu seinem Benz zurückkehrte, bemerkte er Kratzer im Lack des grauen B200. Offenbar touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken neben dem Benz die Beifahrertür des Fahrzeugs. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.