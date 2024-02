Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 49-Jährige

Gießen (ots) – Einen Haftbefehl konnte das Bundespolizeirevier Gießen gestern

Vormittag (26.2. / 10 Uhr) in der Regionalbahn 15006 auf der Fahrt von Gießen in

Richtung Marburg vollstrecken. Bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung einer

49-Jährigen aus Marburg stellte sich heraus, dass die wegen der Beihilfe zur

unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des

bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen Verurteilte mit

einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Marburg gesucht wird, da sie sich

auf die Ladung zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt a.M.

nicht gestellt hat. Bei ihrer Festnahme wurde zudem Methadon aufgefunden und

beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie der

Justizvollzugsanstalt Frankfurt a.M. überstellt. Dort wird sie nun die nächsten

335 Tage verbringen.

Gießen: Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter überfiel am Montag (26.2.2024) die JET-Tankstelle in der Grünberger Straße. Gegen 19.25 Uhr ging er in den Verkaufsraum und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen.

Nachdem er mehrere Geldscheine ausgehändigt bekam, flüchtete der Mann zu Fuß. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt.Gießen: Die Polizei-News

Der Täter wurde als etwa 180 cm groß mit etwas dickerer Statur beschrieben. Er sprach akzentfrei deutsch und war mit einer Sturmhaube maskiert. Er trug eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und weiße Gummihandschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Täter gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Straßenraub – Zeugensuche

Am frühen Sonntagmorgen (25.2.2024) lief ein Mann auf seinem Weg nach Hause die Sudetenlandstraße entlang. Dort pöbelte ihn seinen Angaben zufolge ein Unbekannter an. Nachdem sich eine Diskussion entwickelte, kam in der Rodtbergstraße plötzlich eine zweite, unbekannte Person hinzu. Dieser Unbekannte habe sodann auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten. Am Boden liegend sei ihm ein Handy sowie die Geldbörse gestohlen worden. Anschließend seien beide Täter geflüchtet. Der Raub hat sich vermutlich gegen 4.10 Uhr ereignet. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Den ersten Unbekannten, der den Mann in eine Diskussion verwickelt haben soll, beschrieb das Opfer als Ende 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß und etwas dicklich. Er hatte dunkle Haare und ein „deutsches Erscheinungsbild“. Er sprach Deutsch mit leichtem hessischen Dialekt. Er trug einen roten Kapuzenpullover und eine blaue Jeans.

Der zweite Täter war etwas größer und schwarz gekleidet. Er hatte auffällige Augenringe, blaue Augen und ebenfalls ein „deutsches Erscheinungsbild“. Der Unbekannte sprach ebenfalls Deutsch mit leichtem hessischen Dialekt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Räuber machen? Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555 zu richten.

Wettenberg: Gartenhüttenbrand

Vier Gartenhütten brannten am frühen Montagmorgen (26.2.2024) in Wißmar. Die Hütten stehen in einer Kleingartenanlage „Am Boden“. Gegen 0.45 Uhr informierte die Feuerwehr die Polizei über den Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Hütten in Vollbrand, zwei weitere wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Übergreifen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Brandermittler der Gießener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließen sie eine Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Der Schaden wird vorerst auf einen unteren, fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Laubach: Aufbruchversuch

Einen abgestellten Foodtruck in der Kirchgasse in Wetterfeld hatte ein Autoaufbrecher als Ziel ausgewählt. Zwischen Sonntag (25.2.2024), 20.15 Uhr und Montag, 19.35 Uhr hebelte der Unbekannte sowohl an einer Tür, als auch an der Verkaufsklappe des Fahrzeugs. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Fahrzeug zu gelangen. Er brach seinen Versuch ab und flüchtete unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen zum versuchten Aufbruch und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Biebertal: Radfahrer verletzt und geflüchtet

Ein Radfahrer fuhr am Montag (26.2.2024) die Landesstraße 3376 von Hohenahr nach Frankenbach entlang. Gegen 19.10 Uhr wurde er von einem Transporter überholt. Dabei stieß der Transporter gegen den Arm des Radlers. Der Radfahrer kam zu Fall und landete im Graben. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass ein weißer Kleintransporter, ggf. Renault Traffic o.ä., den Unfall verursacht hat. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer kann Hinweise zum flüchtigen, weißen Transporter geben? Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord.

Pohlheim: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten VW in Watzenborn-Steinberg. Der T-Roc stand im Zeitraum zwischen Freitag (23.2.2024), 13.20 Uhr und Montag, 13 Uhr auf einem Parkstreifen in der Rudolf-Diesel-Straße. In den Lack des Autos ritzte der Unbekannte mehrere Hakenkreuze. Einen Außenspiegel kokelte er an, zudem ließ er die Luft aus einem Reifen. Auch nahm er Spiegelgläser mit und entfernte ein Scheibenwischerblatt. Er verursachte dabei einen Schaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kontrollen von Schulbussen, Taxis und Mietwagen

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen führten letzte Woche im Rahmen einer Aktionswoche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Busse und Schwerlastverkehr im Stadtgebiet durch. Dazu richteten sie am Dienstag (20.2.2024) eine Kontrollstelle in der Heuchelheimer Straße in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke ein. Am Donnerstag und Freitag (22.& 23.2.2024) kontrollierten sie in der Licher Straße. Ein genaues Auge warfen die Beamten das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr auf der Konrad-Adenauer-Brücke sowie auf den Zustand der gestoppten Fahrzeuge. Sie kontrollierten insgesamt 100 Fahrzeuge. 73 % davon mussten sie bemängeln, allein 61 Fahrzeuge verstießen dabei gegen das Durchfahrtsverbot. Darüber hinaus ahndeten die Ordnungshüter u.a. mangelhafte Ladungssicherung, Überladung, Verstöße gegen Sozialvorschriften und fehlende Dokumente. Sie erhoben fünf Sicherheitsleistungen in Gesamthöhe von 645 EUR ein und erhoben insgesamt 1210 EUR Verwarngelder.

Trotz der hohen Ahndungsquote gab es auch erfreuliche Nachrichten: Bei den überprüften Schul- und Fernbussen, sowie bei den sog. Minicars, gab es keine nennenswerten Beanstandungen.

Gießen: Fahrrad geklaut

Ein an einen Fahrradständer in der Plockstraße angeschlossenes Fahrrad klaute ein Dieb in der Innenstadt. Der Unbekannte durchtrennte das Schloss und nahm das schwarz-weiße Trekkingrad mit. Er schlug im Zeitraum zwischen 22.2.2024 und 26.2.2024 zu.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Laubach: Ortstafel gestohlen

Ein Unbekannter klaute die Ortstafel von Wetterfeld am Ortsausgang nach Ruppertsburg (Ruppertsburger Straße). Das Fehlen wurde am 20.2.2024 bemerkt, unklar ist, wann genau der Dieb zuschlug.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat vor dem 20.2.2024 etwas Verdächtiges am Ortsausgang bemerkt?

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Linden: Unfallzeugin gesucht

Laut Beteiligten kam es am 22.2.2024 gegen 12.50 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz von „Kaufland“ im Tannenweg. Demnach sei ein schwarzer VW Polo gegen einen geparkten, blauen VW Passat gefahren. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin hatte sich an der Information des Supermarktes gemeldet und angegeben, den Unfall beobachtet zu haben. Die Polizei sucht diese Zeugin, sowie weitere Zeugen, und bittet darum, Kontakt mit der Polizeistation Gießen Süd unter 0641/71006-3555 aufzunehmen.

Gießen: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Am Donnerstag (22.2.2024) fuhr ein Ford-Fahrer die Marburger Straße stadtauswärts entlang. In Höhe des Wiesecker Wegs musste der Fahrer wegen einer roten Ampel anhalten. Dabei fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 15.10 Uhr ein E-Bike-Fahrer auf das Heck des Fiestas auf. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro am Ford. Zeugen, die bislang namentlich nicht bekannt sind, sollen sich dem auf dem Boden liegenden Fahrradfahrer angenommen haben. Statt sich aber danach mit dem Autofahrer auszutauschen, fuhr der unbekannte Radler auf seinem blauen Trekkingbike schließlich einfach davon.

Er wurde als männlich und etwa 185 cm groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie ein schwarzes Mundtuch mit einem aufgedruckten Kiefer eines Totenkopfs. Er hatte eine dunkle Hose und dunkle Turnschuhe an und einen schwarzen Rucksack auf.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Radfahrers, oder den namentlich nicht bekannten Zeugen, geben? Zeugen richten Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Seat angefahren

Ein weißer Seat parkte zwischen Samstag (17.2.2024) und Mittwoch (21.2.2024) im Zinzendorfweg. Irgendwann in dem Zeitraum fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Ateca und riss dabei Teile der hinteren Stoßstange ab. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.Gießen: Die Polizei-News

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Volvo angefahren

Auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes Auf der langen Furt stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Volvo. Der graue V90 stand dort am Samstag (24.2.2024) zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Gegen Golf gestoßen

Lediglich für zehn Minuten parkte eine Golf-Fahrerin mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Grünberger Straße 143. Sie stellte ihren schwarzen VW am Samstag (24.2.2024) um 20.20 Uhr dort ab. Der unbekannte Verursacher stieg gegen das Fahrzeugheck des VW und fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: 3.500 Euro Schaden

Einen Schaden von etwa 3.500 Euro hat der Besitzer eines Mercedes in der Menzelstraße zu beklagen. Der Autofahrer parkte seine graue E-Klasse am Freitag 23.2.2024 gegen 22 Uhr Am nächsten Tag musste er gegen 11 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter, vermutlich beim Parkvorgang, die Fahrerseite des Mercedes beschädigt hatte. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Heuchelheim: VW Golf gesucht

Laut eines unbekannten Zeugens fuhr am Montag (26.2.2024) ein VW Golf gegen einen geparkten VW CC. Der CC parkte zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr in der Heuchelheimer Straße 32. Ein Zeuge hinterließ einen Zettel am angefahrenen CC, ohne jedoch seinen Namen zu hinterlassen. Die Polizei bittet den Zeugen, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Mauer beschädigt

In der Rheinfelser Straße in Lützellinden beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer offenbar bei einem Parkmanöver eine Grundstückmauer. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Montag (19.02.2024) und 16.50 Uhr am Dienstag (20.02.24). Die Polizei stellte am Unfallort Plastikteile sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. (SR)

Gießen: Heckstoßstange beschädigt

Auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Gottlieb-Daimler-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Heckstoßstange eines geparkten Audi. Der graue Avant stand dort am Samstag (24.02.24) zwischen 14.00 und 14.40 Uhr. Zeugen, die Angaben zum Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Sachschaden machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden. (SR)

Gießen: Beim Vorbeifahren touchiert.

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem Toyota kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Curtmannstraße den grauen Yaris an der linken Seite offenbar beim Vorbeifahren touchierte. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die den Unfall zwischen 11.00 Uhr am Sonntag (25.02.24) und 09.00 Uhr am Montag (26.02.24) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen. (SR)