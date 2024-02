Betrug mittels Whatsapp

Am gestrigen Montag erhielt ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard eine Textnachricht (SMS) auf sein Handy. In dieser Nachricht gab sich die Mitteilerin als Tochter aus und teilte auf diesem Weg mit, dass man eine neue Rufnummer habe mit der Bitte über whatsapp unter der neuen Nummer zurückzuschreiben. In der Folge kam es dann in den Textnachrichten zur Aufforderung diverse Überweisungen zu tätigen, dem auch nachgekommen wurde. Dadurch wurden ca. 7000 EUR auf ein ausländisches Konto transferiert. Der Geschädigte wurde zu einem späteren Zeitpunkt misstrauisch und wie sich herausstellte auch zurecht. Ihm gelang es noch die letzten beiden Transaktionen zurückzuholen, so dass der Schaden am Ende ca. 4000 EUR betrug.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt denen des Enkeltricks unter Nutzung der Messenger-Diensten. In einer ersten Textnachricht stellt man sich als enger Verwandter (meistens Sohn oder Tochter) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy defekt sei. In der Folge kommt dann in der Regel eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im vierstelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannte abgeholt, sondern überwiesen.

Vereinbaren Sie mit Ihren Angehörigen Codewörter für sensible Telefonate und Chats.

Telefonate und Chats.

Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach

unter der alten bekannten Nummer nach

unter der alten bekannten Nummer nach Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach

Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können.

Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund?

Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über whatsapp und andere Messengerdienste äußerst misstrauisch.

und andere Messengerdienste äußerst misstrauisch.

Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie

eine Rücküberweisung.

Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf – die Kripo braucht ihn, um ermitteln zu können.

um ermitteln zu können.

Sollte sich Ihre Telefonnummer tatsächlich einmal ändern, teilen Sie dies am besten persönlich mit.

Sie dies am besten persönlich mit.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste

Nachrichtendienste

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

Betrugsmasche

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen eine 30-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die B 249 von „Katharinenberg“ kommend in Richtung Schwebda. Aus Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dadurch die dortige Leitplanke. Am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Unfall beim Einparken

Um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 81-jähriger Eschweger mit seinem Pkw auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße in Eschwege einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen geparkten VW Touran, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Wildunfall

Brand

Um 13:33 Uhr wurde ein Gebäudebrand in der Sudetenlandstraße in Eschwege gemeldet. Wie sich herausstellte kam es auf dem Gelände eines Autohauses zu einem Feuer, das bereits gelöscht war und auch nicht das Gebäude betraf. Brandort war ein alter Holzschuppen, in dem sich ein grauer Behälter mit Abfall befand. Dieser Abfall war in Brand geraten und durch einen Mitarbeiter rechtzeitig bemerkt und gelöscht worden. Es entstand kein Sachschaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 20:15 Uhr wurde gestern Abend ein 51-Jähriger aus Eschwege auf einem Fahrrad fahrend angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Der Verdacht, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss das Rad fuhr, bestätigte der Test mit einem Wert von ca. 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Witzenhausen

Fußgänger angefahren

Um 15:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 26-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw eine Grundstückszufahrt in Richtung der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen. In Höhe des Eingangs einer Arztpraxis begab sich zu diesem Zeitpunkt eine 49-Jährige aus Witzenhausen von der Haustür heraus auf die Zufahrt. Dabei wurde sie von dem Außenspiegel des vorbeifahrenden Autos touchiert, wodurch sie zu Fall kam. Durch den Aufprall und den Sturz wurde sie verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Handtasche geraubt

Um 15:36 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 59-jährige Eschwegerin auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege auf. Während die Geschädigte ihren Einkauf in den Pkw verstaute, wurde sie von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen, der sie nach dem Weg zum Bahnhof fragte. Dadurch abgelenkt, bemerkte sie einen zweiten Täter zu spät, der von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche entriss.

Beide Täter flüchteten zunächst in Richtung Bahnhofstraße um das dortige Gebäude herum in Richtung des angrenzenden Lidl-Markt. Über einen Durchbruch (Verbindung zwischen den Parkplätzen Lidl-Markt und tegut-Markt) flüchteten die beiden Täter wieder auf das Gelände des Tegut-Marktes erneut in Richtung Bahnhofstraße. Dort trennten sich die beiden Täter. Während einer stadteinwärts lief, flüchtete der andere in Richtung Stadtbahnhof. Die geraubte Tasche wurde unweit des Tatortes weggeworfen, aus dieser fehlte die Geldbörse, die später auf einer Bank am Stadtbahnhof aufgefunden wurde. Es fehlten ca. 50 EUR Bargeld.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Person 1 (Handtasche entrissen): männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß. Er ist von arabischen Aussehen. Er trug eine Kapuze über dem Kopf, am Vorderrand war die Kapuze dunkel abgesetzt. (flüchtete stadteinwärts)

Person 2 (Ablenkung): männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Figur und schmales Gesicht mit einem sehr ungepflegten Bart. Arabisches Aussehen. Der Tatverdächtige sprach englisch. Er trug eine dunkle Basecap und eine dunkelblaue Steppjacke (flüchtete in Richtung Stadtbahnhof).

Zeugen zur eigentlichen Tat, aber auch zur Flucht (Stadtbahnhof) werden gebeten, sich mit der Kripo unter Tel.: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.