Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Dienstag (27.02.), gegen 12:40 Uhr, kam es auf der L 3176, Oberrombach in Fahrtrichtung Hünfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Hamburger befuhr mit seinem schwarzen Audi A4 Avant die L 3176 von Oberrombach kommend in Richtung Hünfeld, als ihm nach aktuellem Kenntnisstand ein weißer Kastenwagen sowie ein dunkler Van entgegenkamen. Als der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Van versuchte den Kastenwagen zu überholen, bemerkte er den entgegenkommenden Audi vermutlich zu spät, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Am Audi entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Fahrer des dunklen Van soll anschließend in Richtung Oberrombach davon gefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 – 9685-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrzeugteile entwendet

Fulda. Mehrere Altbatterien, Alufelgen und Alu-Schrott stahlen Unbekannte zwischen Freitag (23.02.) und Montag (26.02.) von einem Reststoffwerthof in der Frankfurter Straße. Wie hoch der durch den Diebstahl entstandene Schaden ist, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Bad Salzschlirf. Eine Schule in der Fuldaer Straße wurde am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (23.02.) und Montag (26.02.), Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten die Einbrecher an verschiedenen Zugangstüren der öffentlichen Einrichtung. Diese hielten jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Neuenstein. Rund 900 Liter Diesel entwendeten Unbekannte am Montag (26.02.), zwischen 2 Uhr und 5 Uhr, aus einer Sattelzugmaschine des Herstellers MAN. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem Rastplatz Fuchsrain an der A7. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Bad Hersfeld. Ein Getränkemarkt in der Friedloser Straße wurde zwischen Samstagabend (24.02.) und Montagmittag (26.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Das Fenster hielt jedoch stand, sodass lediglich etwa 300 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Starkstromkabel ausgegraben und gestohlen

Herbstein. Unbekannte gruben zwischen Samstagvormittag (24.02.) und Montagmorgen (26.02.) ein Starkstromkabel aus Kupfer auf einer Baustelle in der Hessenstraße aus. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter zunächst ein Vorhängeschloss einer Umzäunung der Baustelle gewaltsam und schnitten das bereits verlegte Kabel in einer Länge von rund 20 Metern ab. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de