Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Schwarzer Audi verursachte Unfall mit mehreren Autos und flüchtete – Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Am Montagnachmittag kam es in der Odenwaldstraße (40er Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der mutmaßliche Unfallverursacher in seinem schwarzen Audi flüchtete. Der Fahrer des Audi fuhr vom Fahrbahnrand auf die Odenwalsdtraße auf, missachtete hierbei jedoch den Vorrang eines sich nähernden schwarzen BMW. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, musste der 54-jährige BMW-Fahrer stark abbremsen. Hierbei kam er nach rechts ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen VW zusammen. Dieser wurde wiederrum, durch die Wucht des Aufpralls, auf einen vor ihm parkenden weißen Hyundai geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise 6.000 Euro. Der Fahrer des Audis flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei in Dietzenbach sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 zu melden.

Diebe bauen Navi, Lenkrad und Scheinwerfer aus – Rodgau/Dudenhoden

(cb) Bei einem BMW, welcher in der Hügelstraße (20er Hausnummern) parkte, wurden durch bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr, die Scheinwerfer, das Lenkrad sowie das festverbaute Navigationssystem ausgebaut und geklaut. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten nehmen Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 89098-1234 entgegen.

Wer zerkratzte den braunen Mercedes und flüchtete? – Dreieich

(cb) Anwohner der Lutherstraße könnten Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht machen, welche sich am Sonntag ereignet hat. Ein am Straßenrand (einstellige Hausnummern) geparkter brauner Mercedes wurde, ersten Erkenntnissen nach, zwischen 13.15 und 15.10 Uhr, beim Vorbeifahren beschädigt. Der Mercedes weist Kratzer an der vorderen Stoßstange auf. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

Polizei nimmt Jugendlichen vorläufig fest – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Im Rahmen einer Personenkontrolle nahmen Polizeibeamte einen 16-Jährigen am Montagabend im Berliner Ring vorläufig fest; bei der Durchsuchung des Jugendlichen stellte sich heraus, dass dieser unter anderem rund 62 Gramm Haschisch einstecken hatte. Zuvor hatte ein Anwohner die Polizei gerufen, da sich mehrere Personen unbefugt in einem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben sollen. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten zudem eine Feinwaage, Verpackungsmaterialien sowie einen Teleskopschlagstock bei dem Tatverdächtigen. Für die polizeilichen Maßnahmen musste der 16-Jährige zunächst mit zur Dienststelle und wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. Auf ihn kommen nun Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz zu.

Einbrecher unterwegs: Wer kann Hinweise geben? – Langen

(jm) Einbrecher waren am Montagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße (10er-Hausnummern) unterwegs und sind in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. In dem ersten Fall hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas geklaut haben ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte die Geschädigte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. Rund zweieinhalb Stunden später meldeten Anwohner einen weiteren Einbruch in der Nachbarschaft. Zwischen 18.30 und 21.50 Uhr gelangten die bis dato unbekannten Täter über eine eingeschlagene Scheibe einer Tür ins Haus. Die Langfinger durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch in diesem Fall ist noch unklar, ob die Eindringlinge Beute machten. Sie verursachten jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

Kompletträder entwendet- Polizei sucht Zeugen – Mühlheim am Main

(jm) Diebe waren am Wochenende in der Siemensstraße auf dem Gelände einer Firma zugange: Zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, gelangten die Täter auf das umzäunte Grundstück und montierten von einem abgestellten Audi Q 5 die Reifen ab. Der Wert der Kompletträder liegt bei etlichen tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebe klauten Außenspiegel sowie Spiegelgläser – Mühlheim am Main

(jm) Diebe zogen in der Nacht zum Samstag durch Mühlheim und stahlen in einigen Fällen die kompletten Außenspiegel sowie teilweise darin befindliche Spiegelgläser von geparkten Fahrzeugen. In der Zeit zwischen 22 und 1 Uhr trennten die Unbekannten die Außenspiegel entweder komplett oder montierten lediglich die Gläser aus den Gehäusen der Fahrzeuge ab. Dabei richteten die Täter einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro an. Die mindestens zehn angegangenen Autos waren in der Büttnerstraße, Fährenstraße, Ludwigstraße, Jahnstraße sowie der Straße „Ludwigsplatz“ abgestellt. Betroffen waren Fahrzeuge von verschiedenen Markenherstellern. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Siebzehn Handyverstöße bei 58 kontrollierten Fahrzeugen – Hanau

(fg) An drei Örtlichkeiten führten Beamte der Polizeistation Hanau I sowie Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag in Hanau stationäre Verkehrskontrollen durch und ahndeten bei 58 kontrollierten Fahrzeugen siebzehn Handyverstöße. Zwischen 9.15 und 16 Uhr standen die Polizisten in der Dettinger Straße, der Landstraße sowie der Straße „Alter Rückinger Weg“. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuglenker gelegt. Am Morgen pustete ein Verkehrsteilnehmer bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,90 Promille; bei der weiteren Überprüfung der Person stellten die Ordnungshüter fest, dass dem Mann bereits im Vorjahr wegen einem ähnlich gelagerten Delikt die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Des Weiteren konnten zwei Fahrzeugführer kontrolliert werden, welche den vorherigen Konsum von THC sowie Kokain einräumten. Auch auf diese Verkehrsteilnehmer kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Wer sägte den Baum ab? – Gründau

(cb) Erst im Januar war ein Persischer Eisenbaum durch eine religiöse Gemeinde aus dem Main-Kinzig-Kreis gestiftet und auf der Grünfläche vor dem Rathaus in Lieblos („Am Bürgerzentrum 1“) eingepflanzt worden. Durch bis lang unbekannte Täter wurde der Baum, in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, kurz über dem Boden abgetrennt. Die Ermittler des Fachkommissariats können derzeit einen religiösen oder politischen Hintergrund der Tat nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen