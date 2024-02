Wiesbaden: Die Polizei-News

Feldstart der Dunkelfeldbefragung „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024“ (SKiD 2024)

Bundesweite Dunkelfeldbefragung geht mit umfassender hessischer Beteiligung in die zweite Runde

Ab heute werden 6.000 Hessinnen und Hessen, die per Zufall ausgewählt wurden, angeschrieben und über die Befragung „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024“ informiert. Der Versand der offiziellen Einladung und Fragebögen erfolgt anschließend im März.

SKiD ist eine wiederkehrende Bevölkerungsumfrage des Bundeskriminalamtes und der Polizeien der Länder. Durchgeführt wird die Studie in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut infas. In Hessen wird die Umsetzung zudem durch die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wissenschaftlich begleitet. Erstmals finden neben den deutschlandweit einheitlichen Fragen zu Kriminalität, Opferwerdung und Sicherheitsempfinden auch hessenspezifische Fragen Eingang in die Untersuchung. Hierbei wird die Wahrnehmung von Videoschutzanlagen und die Wahrnehmung von und die Furcht vor Extremismus abgefragt.

Das LKA Hessen bittet alle hessischen Bürgerinnen und Bürgern, die ein Anschreiben erhalten haben, sich an der Befragung zu beteiligen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen mitzuteilen. Denn nur so sind wir in der Lage, unsere polizeiliche Präventionsoffensive „Gemeinsam Sicher in Hessen“ hinsichtlich Ihrer Bedarfe zu überprüfen, weiterzuentwickeln und die hessischen Präventionsangebote so wahrnehmbar und wirksamer zu gestalten. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Dunkelfeldforschung in Deutschland und insbesondere in Hessen.

Unter https://k.polizei.hessen.de/23762505 finden Sie weiterführende Informationen zur Studie, einen Flyer zum Ausdrucken, Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen und vieles mehr.

Mit Schreckschusswaffe geschossen,

Wiesbaden, Frankenstraße, 26.02.2024, 16:45 Uhr

(pj) Bei einem Streit unter mehreren Personen in Wiesbaden feuerte ein

unbekannter Täter am Montagabend eine Schreckschusswaffe ab. Gegen 16:45 Uhr

meldete ein Anrufer über den Notruf eine Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter

in der Frankenstraße. Der Meldung nach hätten sich zwei Täter geschlagen und

einer der beiden im weiteren Verlauf eine Waffe abgefeuert. Die Polizei

entsendete sofort Streifenwagen sowie Zivilkräfte zum Einsatzort. Die Täter

waren jedoch unmittelbar nach der Schussabgabe in unterschiedliche Richtungen

geflüchtet und konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Es gibt keine Hinweise darauf, ob jemand verletzt wurde. Bei der Absuche des

Tatortes fanden die Einsatzkräfte die Hülse einer Schreckschusspatrone. Hinweise

nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Versuchter Einbruch übers Dach,

Wiesbaden, Dudenstraße, 22.02.2024 bis 25.02.2024

(pj) Bei dem Versuch über das Dach einzubrechen, beschädigten Unbekannte in den

vergangenen Tagen ein Haus in Wiesbaden. In der Zeit zwischen Donnerstag bis

Sonntag stiegen Einbrecher mit einer Leiter auf das Dach einer Villa in der

Dudenstraße. Dort versuchten sie in das Innere zu gelangen, indem sie

Dachziegeln und Dämmung entfernten. Trotz verursachtem Sachschaden in

vierstelliger Höhe misslang der Versuch. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat

hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer

0611 / 345 0 entgegengenommen.

Wiesbaden, Weilstraße, 26.02.2024, 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(pj) Unbekannte Täter sind am helllichten Tag in eine Wohnung eingebrochen und

entkamen mit der Beute. Am gestrigen Montag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr

gelangten Einbrecher über den Hausflur eines Mehrparteienhauses in der

Weilstraße zur Wohnungstür der Opfer. Dort brachen sie die Tür auf und

entwendeten Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Täterhinweise liegen nicht vor.

Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 0

entgegen.

In Keller eingebrochen und Feuerlöscher entleert, Wiesbaden, Friedenstraße,

26.02.2024, 23:45 Uhr

(pj) Drei Täter sind am späten Montagabend in den Keller eines

Mehrparteienhauses eingedrungen und versuchten dort Kellerabteile aufzubrechen.

Gegen 23:45 Uhr verschaffte sich das Einbrechertrio über eine Garage Zugang zum

Keller des Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße. Dort angelangt versuchten

die Täter die Kellerabteile zu öffnen, was jedoch misslang. Auf der

anschließenden Flucht entleerten die Einbrecher einen Feuerlöscher in der Garage

sowie auf parkende Fahrzeuge in der Schinkelstraße. Das Tätertrio wurde

beschrieben als männlich und dunkel gekleidet. Der erste Täter hatte ein

westeuropäisches Erscheinungsbild und eine blonde Kurzhaarfrisur. Auch der

Zweite soll ein Westeuropäer gewesen sein, der jedoch eine schwarze

Kurzhaarfrisur hatte. Als südländisch aussehend und mit einer Basecap bekleidet

wurde der dritte Unbekannte beschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe auf Baustellengelände zugange,

Eltville, Kloster-Eberbach-Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 17 Uhr bis Montag,

26.02.2024, 7.30 Uhr

(da)Auf einer Baustelle an der Kloster-Eberbach-Straße waren in den vergangenen

Tagen Diebe am Werk. An einem nahegelegenen Feldweg werden derzeit Bauarbeiten

durchgeführt. Am Montag mussten die Verantwortlichen nun feststellen, dass

diverse Werkzeuge und Fahrzeugteile entwendet worden waren. Zu einem noch nicht

feststellbaren Zeitpunkt seit Donnerstag drangen die Diebe auf die Baustelle

ein. Sie brachen die dort abgestellten Container auf und gelangten so an die

Werkzeuge. Anschließend nahmen sie noch eine Batterie aus einem Bagger mit und

entkamen unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Unfallflucht auf Landesstraße,

Landesstraße 3031 bei Aarbergen, Montag, 26.02.2024, 20.40 Uhr

(da)Nach einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 3031 bei Aarbergen ist am

Montagabend ein Lkw geflüchtet. Ein weißer VW war gegen 20.40 Uhr von

Ketternschwalbach kommend in Richtung Panrod unterwegs. Auf dieser Strecke kam

ihm ein dunkler Lkw entgegen. Im Begegnungsverkehr geriet der unbekannte Lkw in

den Gegenverkehr, woraufhin der VW ausweichen musste und mit der Leitplanke

kollidierte. Zuvor berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Das

unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die

Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise

unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Schaden am VW und an der Leitplanke wird auf 9.000 Euro

geschätzt. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer

nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Parkrempler auf Supermarkt-Parkplatz – Unfallflucht, Taunusstein,

Hebbelstraße, Freitag, 23.02.2024, 16 Uhr bis 18 Uhr

(da)Am Freitag ereignete sich auf dem Gelände eines Supermarktes in Taunusstein

eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr stieß ein bislang

unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Einparken gegen einen

braunen Mitsubishi Eclipse. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa

3.000 Euro. Anschließend flüchtete die Verursacherin bzw. der Verursacher, ohne

den Unfall zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.