Feldstart der Dunkelfeldbefragung „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024“ (SKiD 2024)

Ab heute werden 6.000 Hessinnen und Hessen, die per Zufall ausgewählt wurden, angeschrieben und über die Befragung „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2024“ informiert. Der Versand der offiziellen Einladung und Fragebögen erfolgt anschließend im März.

SKiD ist eine wiederkehrende Bevölkerungsumfrage des Bundeskriminalamtes und der Polizeien der Länder. Durchgeführt wird die Studie in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut infas. In Hessen wird die Umsetzung zudem durch die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wissenschaftlich begleitet. Erstmals finden neben den deutschlandweit einheitlichen Fragen zu Kriminalität, Opferwerdung und Sicherheitsempfinden auch hessenspezifische Fragen Eingang in die Untersuchung. Hierbei wird die Wahrnehmung von Videoschutzanlagen und die Wahrnehmung von und die Furcht vor Extremismus abgefragt.

Das LKA Hessen bittet alle hessischen Bürgerinnen und Bürgern, die ein Anschreiben erhalten haben, sich an der Befragung zu beteiligen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen mitzuteilen. Denn nur so sind wir in der Lage, unsere polizeiliche Präventionsoffensive „Gemeinsam Sicher in Hessen“ hinsichtlich Ihrer Bedarfe zu überprüfen, weiterzuentwickeln und die hessischen Präventionsangebote so wahrnehmbar und wirksamer zu gestalten. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Dunkelfeldforschung in Deutschland und insbesondere in Hessen.

Unter https://k.polizei.hessen.de/23762505 finden Sie weiterführende Informationen zur Studie, einen Flyer zum Ausdrucken, Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen und vieles mehr.

Bergstrasse

Pfungstadt-Hahn: Unbekannte entwenden Schmuck / Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Pfungstadt (ots) – Nachdem Unbekannte am Montag (26.2.) gewaltsam in ein

Einfamilienhaus in der Parkstraße eingedrungen sind, sucht die Polizei nach

Zeugen. Im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr durchsuchten die ungebetenen Gäste

das Haus nach brauchbaren Gegenständen und erbeuteten wertvollen Schmuck.

Unbemerkt und unerkannt suchten sie anschließend das Weite. Die Ermittler des

Kommissariats 21/22 aus Darmstadt bittet Zeugen, die den Tathergang beobachten

konnten oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, sich unter der

Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Pfungstadt: Behördenübergreifende Kontrollen dreier Lokalitäten / Polizei stellt unter anderem Bargeld und Betäubungsmittel sicher

Pfungstadt (ots) – Am Freitag (23.2.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation

Pfungstadt mit Unterstützung der Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums

Einsatz, des Ordnungsamtes Pfungstadt sowie der Steuerfahndung Darmstadt

behördenübergreifende Kontrollen durch. Den Schwerpunkt setzten die Beamten

hierbei auf die Bekämpfung der Kriminalitätsschwerpunkte hinsichtlich des

illegalen Glücksspiels, der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das

Tabaksteuergesetz, der Missachtung der einzuhaltenden steuerrechtlichen Verstöße

sowie die Überwachung der Vorschriften des Arbeits- und Jugendschutzes. Bei dem

Einsatz zwischen 18 Uhr und 0.30 Uhr wurden drei Lokalitäten überprüft und

insgesamt 32 Personen kontrolliert.

In einer Lokalität kontrollierten die Ordnungshüter 15 Personen und stellten

erfreulicherweise keine Verstöße fest. Die Steuerfahndung jedoch leitete ein

Bußgeldverfahren wegen Mängel in der Kassenführung ein. Auch das Ordnungsamt

Pfungstadt leitete aufgrund eines fehlenden Sozialkonzeptes für

Glücksspielautomaten sowie für das Fehlen eines aktuellen Aushangs des

Jugendschutzgesetzes ein Bußgeldverfahren ein.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde durch die Beamten in einer Gaststätte ein

illegales Glücksspielgerät festgestellt. Bei der Auswertung des Geräts stellten

die Ordnungshüter rasch fest, dass mit diesem Gerät innerhalb eines kurzen

Zeitraumes mehrere Tausend Euro steuerfrei eingenommen wurden. Die Restsumme von

rund 270 Euro, die sich noch in dem Automaten befand, wurden von den Beamten

beschlagnahmt. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte in den Gasträumlichkeiten

rund sieben Kilogramm Tabak sicher, da der Verdacht des Verstoßes gegen die

Abgabenordnung und das Tabaksteuergesetz bestand. Da zudem im Bereich der Theke

ein Pfefferspray und ein Totschläger aufgefunden wurden, die dem Betreiber der

Lokalität zugeordnet werden konnten, wird er sich zudem in einem Verfahren wegen

des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Veranstaltens eines unerlaubten

Glücksspiels und dem Verdacht der Geldwäsche verantworten müssen. Die

Steuerfahndung leitete auch hier ein Bußgeldverfahren wegen Mängel in der

Kassenführung ein.Im Rahmen einer Kontrolle einer größeren Personengruppe in der

Lokalität fanden Polizeikräfte außerdem rund 12 Gramm Haschisch. Sie erstatteten

Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: 56-Jähriger fährt mit Blaulicht an Polizei vorbei/Anzeige wegen Amtsanmaßung

Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen

sicherte am Montagabend (26.02.), gegen 18.00 Uhr, eine Unfallstelle auf der A 5

ab. Hierbei fiel den Beamten der Fahrer eines grauen Mercedes auf, der mit

eingeschaltetem Blaulicht, welches mittels Saugnäpfen an der Windschutzscheibe

angebracht war, die Unfallstelle passierte.

Die Autobahnpolizisten kontrollierten den 56 Jahre alten Mann anschließend, bei

dem es sich nicht um einen Kollegen handelte. Es besteht der Verdacht, dass sich

der Mann kurz zuvor über eine vorausfahrende Autofahrerin ärgerte und deswegen

das Blaulicht anbrachte. Das Blaulicht wurde von der Polizei sichergestellt. Der

56-Jährige wird sich nun wegen Verdachts der Amtsanmaßung zu verantworten haben.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang entsprechende

Beobachtungen gemacht haben oder durch das Fahrzeug mit dem illegalen Blaulicht

in ihrer Fahrweise beeinträchtigt wurden, um Kontaktaufnahme unter der

Telefonnummer 06151/8756-0.

Gross-Gerau

Stockstadt: Einbruch auf Firmengelände/Steuerungseinheiten aus Bagger entwendet – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Auf einem Gelände eines Baumaschinengroßhandels in der Helmut-Kiesel-Straße trieben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (27.02.), in der Zeit zwischen 0.30 und 3.00 Uhr, ihr Unwesen. Sie begaben sich zunächst widerrechtlich auf das Firmengelände, öffneten anschließend mindestens 20 Baggerfahrzeuge und bauten dort die jeweiligen Steuerungseinheiten aus. Wie hoch der vermutlich immense Schaden genau ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Kelsterbach: Wohnungsübergabestationen in Rohbau im Visier Krimineller

Teile von acht Wohnungsübergabestationen, die zu Regelung der Wärmeabgabe für Heizung und Trinkwassererwärmung in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingesetzt werden, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (25.02.) und Montagmorgen (26.02.) aus einem Rohbau im „Staudenring“. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Bischofsheim: Verkehrskontrollen „Am Schindberg/Gefälschter Führerschein und 31 Geschwindigkeitsverstöße

Streifen der Polizeistation Bischofsheim führten am Montagnachmittag (26.02.), unterstützt von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, eine Verkehrskontrolle „Am Schindberg“, in Höhe Sonnenwerk, durch. Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten hierbei 33 Fahrzeuge und kontrollierten 38 Personen. Schwerpunkt war eine Geschwindigkeitsmessung. 31 Wagenlenker waren zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 89 Stundenkilometern die Messstelle passierte. Ihm droht nun neben Bußgeld, Punkten in Flensburg zudem ein Fahrverbot.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer händigte den Kontrolleuren einen italienischen Führerschein aus, der sich im Rahmen der anschließenden Überprüfung als Totalfälschung herausstellte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rüsselsheim: Kontrollen der Polizei „Sichere Innenstadt“/41-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim führten am Montag (26.02.), unterstützt von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, mobile und stationäre Kontrollen in der Innenstadt durch. Insgesamt wurden hierbei 54 Personen und 31 Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen.

Bei der Überprüfung eines 41 Jahre alten Mannes wurde festgestellt, dass er vom Amtsgericht Kassel per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der 41-Jährige wurde daraufhin festgenommen und soll am Dienstag (27.02.) einem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei weitere Männer wurden von der Staatsanwaltschaft im Rahmen von laufenden Ermittlungsverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Sie konnten nach Verifizierung ihrer Wohnanschriften wieder ihrer Wege gehen.

Bei einem 44 Jahre alten Mann fanden die Ordnungshüter gegen 15.50 Uhr am Friedensplatz mehrere Gramm Cannabis. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Raunheim: Sattelzug landet neben A 67 in Böschung/60.000 Euro Schaden

Ein 53 Jahre alter Sattelzugfahrer verlor in der Nacht zum Dienstag (27.02.), kurz nach 1.00 Uhr, auf der A 67, zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim Ost, die Kontrolle über seinen mit Fahrzeugteilen beladenen Laster und landete anschließend in der Böschung. Verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Aus den bei dem Unfall beschädigten Tanks der Sattelzugmaschine trat Diesel aus. Der Verzögerungsstreifen und eine weitere Fahrspur mussten für die Abschlepp- und Aufräumarbeiten bis gegen 7.00 Uhr gesperrt werden. Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Polizei nun, ob der 53-jährige während der Fahrt möglicherweise einschlief und leiteten ein Verfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Rüsselsheim: Mit 41 „Sachen“ zuviel und 1,94 Promille über den Rugbyring

Im Rahmen einer Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit auf dem Rugbyring stoppte die Polizei in der Nacht zum Dienstag (27.02.), gegen 1.15 Uhr, in Höhe der Hamburger Straße, einen 27 Jahre alten Autofahrer, der die Messstelle bei erlaubten 50 km/h mit 91 „Sachen“ passierte. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest bei dem Raser 1,94 Promille an. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie zusätzlich Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot für die Geschwindigkeitsüberschreitung.

Neben dem 27 Jahre alten Mann kommt auf zwei weitere Autofahrer jeweils ein vierwöchiges Fahrverbot zu, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschritten.