Schüler löst Alarm aus

Schifferstadt (ots) – Weil er wissen wollte wieviel Druck die Scheibe eines Druckwarnmelders aushält, beschädigte ein 13-jähriger Schüler des Schulzentrums Schifferstadt, am Montagmittag die Scheibe eines Druckwarn-Melders. Da die Scheibe, anders wie wohl von dem Schüler erhofft nicht so viel aushielt, löste er damit den Brandmeldealarm aus, welcher Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief.

Glücklicherweise entstand nur an dem Brandmelder ein Sachschaden. Ein Verfahren wegen des Missbrauch von Notrufen wurde eröffnet, jedoch ist der Verursacher noch strafunmündig und kann daher strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Beindersheim (ots) – Am Montag 26.02.2024 von 24-08 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Ulmenstraße einen dort geparkten Pkw Toyota RAV 4 zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde versucht von außen auf die Steuereinheit einzuwirken, was letztendlich nicht gelang.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.