Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der PI Edenkoben

Edenkoben, 27.02.2024 (ots) – Am Dienstagmorgen und -vormittag wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Bereich der Grundschule Edesheim in der Ruprechtstraße fuhren zu Schulbeginn zwischen 07:20-08:20 Uhr bei erlaubten 30 km/h insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Bei der Kontrolle in der Staatsstraße in Edesheim, wurden 3 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. In der Radeburger Straße in Edenkoben waren in der 30er-Zone im Bereich des Seniorenheims und der Kindertagesstätte in einem Zeitraum von 1,5 Stunden 22 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Zudem wurde gegen Schulende im Bereich der Realschule in der Luitpoldstraße in Edenkoben kontrolliert. Hierbei verstießen innerhalb einer Stunde 18 Verkehrsteilnehmer gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.

Weniger erfreulich waren die Kontrollen für einen 48-jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Er schaffte es gleich zweimal an unterschiedlichen Stellen mit überhöhter Geschwindigkeit aufzufallen.

Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer wurde gebührenpflichtig verwarnt. In 5 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mehrere Briefkästen beschädigt

Edesheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurden mehrere Briefkästen in Edesheim, Kirrweiler und St. Martin durch Zünden von Feuerwerkskörpern beschädigt und teilweise auch entwendet. Bei den Taten konnte ein dunkler BMW von mehreren Zeugen gesichtet werden, der sich anschließend von den Örtlichkeiten entfernte.

Weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.