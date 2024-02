Kind angesprochen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 27.02.2024 gegen 08 Uhr, wurde der Polizei ein Kinderansprecher im Ortsteil Hohenecken gemeldet. Ein unbekannter Mann mittleren Alters, bot einem 12-jährigen Jungen an ihn mit in die Schule zu nehmen. Der Schüler reagierte richtig und lehnte das Angebot ab.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft die Hintergründe. Ein Zusammenhang zu den kürzlich gemeldeten Vorfällen in Ramstein-Miesenbach und Landstuhl, kann zum derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. |pet

In Kita und Grundschule eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger trieben am vergangenen Wochenende im Stadtteil Erlenbach ihr Unwesen. Der Polizei wurden Einbrüche in einen Kindergarten und in eine Grundschule gemeldet.

Laut einer Mitarbeiterin verschafften sich unbekannte Personen zwischen Sonntag ab 19:30 Uhr und Montag um 06:50 Uhr, Zugang zu einem Kindergarten in der Bergstraße. Im Anwesen selbst wurden alle Räume angegangen und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wie ein Angestellter der Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde zwischen Freitag ab 19:30 Uhr und Montag um 05:50 Uhr, in das Gebäude der Grundschule in der Erlenbacher Straße eingebrochen. Hier gingen die Täter Büros und Klassenräume an. Beute machten die Einbrecher auch hier nicht.

Die Beamten haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die während des genannten Zeitraums etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, melden sich bitte unter: 0631 369-2620. |kfa

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Blutprobe war das Resultat einer Verkehrskontrolle am Montag 26.02.2024 gegen 13:45 Uhr in der Gaustraße. Beamte kontrollierten einen 23-jährigen Mann mit seinem Mercedes-Benz. Hierbei stellten sie Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht.

Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Cannabis und musste mit zur Dienststelle. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verdacht der Trunkenheitsfahrt sowie ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an. |pet