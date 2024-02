Junge Frau in Straßenbahn belästigt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montag stieg eine 21-Jährige an der Haltestelle Abendakademie in die Straßenbahnlinie 5. Um kurz nach 13:30 Uhr bemerkte sie einen Mann, der sich sehr nahe an sie stellte, was ihr sofort unangenehm war. Während der Fahrt spürte sie, wie der Unbekannte absichtlich ihren Intimbereich streichelte. Daraufhin schlug sie dem Mann sogleich auf die Hand und rückte von ihm ab. Der Mann flüchtet dann aus der Bahn.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen der Unbekannten wegen sexueller Belästigung.

Der Mann wird als 180 cm groß und mit deutlich erkennbarem Bauch beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt sowie eine grüne Jacke. Sein Bart sowie seine Haare waren schwarz. Er entsprach dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

19-Jährige unvermittelt geschlagen – Zeuge gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montag 26.02.2024 um 18:50 Uhr, lief eine 19-Jährige von der Hauptstraße kommend in Richtung Bürgermeister-Sidler-Straße, um zu ihrem geparkten Pkw zu gelangen. Als sie gerade dabei war, den Fußweg der Werderstraße zu passieren, kam ein unbekannter Mann aus dem dortigen Gebüsch, stellte sich vor die 19-Jährige und schlug unvermittelt auf die junge Frau ein.

Ein unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der 19-Jährigen zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung:

ca. 25-30 Jahre alt, dunkler Vollbart, dunkel gekleidet, dunkle Strickmütze, normale Statur, ca. 180 cm groß, südeuropäisicher Phänotyp.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere den zur Hilfe eilende Zeugen, sich unter der Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Einbruch in eine Halle – Veranstaltungsequipment entwendet

Neulußheim (ots) – Zwischen Freitag ab 23 Uhr und Samstag 24.02.2024 um 09.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Halle in der Kornstraße ein. Da hier am Abend eine Veranstaltung stattgefunden hatte, befand sich eine große Menge an technischem Equipment in der Halle, welches die Täter entwendeten.

Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrags. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft oder die Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neulußheim zu melden, unter: 06205-31129.

Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen – Festnahme

Hockenheim (ots) – Am Montag 26.02.2024, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Reilingen nach Hockenheim. Dabei fiel ihr auf, dass ein Radfahrer ihr folgte, aber keinerlei Anstalten machte, zu überholen. Vielmehr behielt der ihr unbekannte Mann immer einen gleichbleibenden Abstand bei.

Als sie gegen 13 Uhr in der Reilinger Straße ankam, blickte sie hinter sich und stellte fest, dass sowohl der Unbekannte wie auch ihre Handtasche, die sich in ihrem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befunden hatte, verschwunden waren.

Glücklicherweise befand sich in ihrer Tasche ein GPS-Tracker, so dass der Weg des Diebesguts nachverfolgt werden konnte, weshalb sich die 23-Jährige an die Polizei wandte. In einem Anwesen in der Straße Alter Rottweg konnte eine Streife des Polizeireviers Hockenheim bei einer Durchsuchungsmaßnahme die Handtasche auffinden und einen 47-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Dieb muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

Ladendetektiv verfolgt Ladendiebin und wird bedroht – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim (ots) – Am Montag überführte ein 40-jähriger Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt im Säulenweg eine Ladendiebin. Als diese um kurz vor 20:30 Uhr mit einer schwarzen Adidas-Sporttasche voll mit Diebesgut aus dem Geschäft flüchtete, nahm er die Verfolgung auf. Als er die Frau einholen und am Arm ergreifen konnte, drohte diese, dass sie ein Messer zücken werde, so sie nicht losgelassen werde.

Sie riss sich schließlich los und rief einen ihr augenscheinlich bekannten Mann zu Hilfe. Dieser rannte auf den Ladendetektiv zu und schlug ihm ins Gesicht. In einem Gerangel gelang es dem 40-Jährigen noch, die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu bringen. Dann flohen die beiden Tatverdächtigen in einem VW.

Der Polizeiposten Schriesheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Tatverdächtigen. Gegen diese wird wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls sowie einer Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung – 6.000 Euro Sachschaden

Ladenburg (ots) – Am Montag 26.02.2024 um 09:50 Uhr, stieß in der Straße Neuzeilsheim eine 38-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin mit einer 71-jährigen BMW-Fahrerin zusammen und verursachte einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Die 71-Jährige befuhr einen Feldweg in der Nähe der Straße Neuzeilsheim.

Im Kreuzungsbereich zur Straße Neuzeilsheim missachtete die 38-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 71-Jährigen und kollidierte mit dieser. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Schmuck aus Wohnung entwendet

Eppelheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Montag 26.02.2024 zwischen 07.40-15 Uhr, in eine Wohnung in der Lessingstraße ein. Als die Wohnungsinhaberin gegen 15 Uhr nach Hause zurückkehrte stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür einen Spalt weit offen stand. Bei einer Nachschau in der Wohnung fand sie ihren Safe geöffnet vor, in dem mehrere Schmuckstücke aufbewahrt wurden.

Außer dem Schmuck wurde scheinbar nichts Weiteres aus der Wohnung entwendet. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden, unter: 06221-34180.

Um ihr Sicherheitsgefühl zu stärken und einen Einbruch zu vermeiden, informieren sie sich hier über Tipps, wie sie ihr zu Hause sicherer machen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Drahtseil über Waldweg gespannt – Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Eine Aufmerksame Zeugin bemerkte beim Wandern im Bereich des Schriesheimer Steinbruchs auf Höhe der Ebene 4 ein Drahtseil, welches über einen Weg gespannt war. Der Weg wird unter anderem als Mountainbiketrail genutzt, weshalb die Frau die Polizei verständigte. Das Seil diente ursprünglich der Absturzsicherung zum steil abfallenden Gelände des Steinbruchs.

Die unbekannte Täterschaft löste den Draht aus der Befestigung und spannte es auf Kniehöhe über den Weg. Zu einem Schadensfall kam es glücklicherweise nicht. Die Hintergründe für die Tat sind derzeit noch unklar.

Hinweise auf mögliche Täter liegen zum aktuellen Ermittlungszeitpunkt nicht vor. Der Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.