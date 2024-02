Größerer Polizeieinsatz im Bereich Czernyrings

Heidelberg (ots) – Der Polizeieinsatz im Bereich des Czernyrings ist beendet. Die Alarmauslösung in einem Bürogebäude bestätigte sich als Fehlalarm. Der Verkehr im dortigen Bereich normalisiert sich auch wieder.

Einbruch in Wohnung

Heidelberg (ots) – Am Montag 26.02.2024 brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 14.15-16.15 Uhr in eine Wohnung in der Straße „Im Hüttenbühl“ ein. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Wohnung, die umgehend durchwühlt wurden.

Laut den Bewohnern wurde Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände entwendet. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat haben, melden sich bitte unter: 06221-34180.

Reizende Substanz verletzt 15 Schüler

Heidelberg (ots) – Im Hölderlin-Gymnasium in der Plöck, kam es bei 15 Kindern zu Atemwegs- und Hautreizungen. Durch die Feuerwehr wurde vor Ort eine Luftprobe entnommen, welche mittlerweile untersucht wurde. Durch die Analyse wurden keinerlei Stoffe festgestellt, welche für eine derart entsprechende Atemwegsverletzung verantwortlich sein konnte.

Die 15 Kinder wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht und mittlerweile ohne Beschwerden wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen nahm das Polizeirevier Heidelberg Mitte auf.