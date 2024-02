75-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagvormittag kam es auf der Durlacher Allee auf Höhe des Gottesauerplatzes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 61-jährige Pkw-Fahrerin gegen 10:30 Uhr auf der Durlacher Allee stadtauswärts.

An der Kreuzung zur Wolfartweierer Straße und Georg-Friedrich-Straße ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegerspur ein, um zu wenden. Beim Wendevorgang übersah sie offenbar eine 75-jährige Radfahrerin, die die Durlacher Allee an einer Fußgängerampel kreuzte, um in die Georg-Friedrich-Straße zu gelangen.

In der Folge erfasste die Autofahrerin die 75-Jährige, sodass diese zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Hinzugerufene Rettungskräfte brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Rollerfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Dienstag 27.02.2024 auf der Landstraße 558, Höhe des KIT Campus Nord. Hierbei kollidierte ein Pkw mit einem Rollerfahrer. Die 37-jährige Ford-Fahrerin wollte nach bisherigem Kenntnisstand gegen 06.15 Uhr nach links auf das Gelände des KIT Campus Nord einbiegen.

Hierbei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Fahrer eines Motorrollers und es kam zur Kollision. Der 39-Jährige wurde durch den Aufprall wohl durch die Luft geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Durch den herbei gerufenen Rettungsdienst wurde der Rollerfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Straße bis ca 07.30 Uhr voll gesperrt war. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 20.000 Euro.