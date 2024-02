Ludwigshafen-Berliner Platz (ots) – Am Montag 26.02.2024 gegen 21:30 Uhr, griff an der Haltestelle Berliner Platz, ein 29-jähriger Mann eine 40 Jährige und ihren 14-jährigen Sohn an. Der Mann attackierte die beiden mit Schlägen und Tritten und flüchtete anschließend in Richtung Bismarckstraße. Dort wurde er von Zeugen festgehalten.

Den Polizeikräften gelang es letztendlich den am Boden fixierten Mann zu fesseln, wogegen er mit Schlägen, Tritten und Beißversuchen erheblich Widerstand leistete. Dabei bedrohte und beleidigte er die Polizeikräfte lautstark.

Der 29-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch hier leistete er weiter erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der 29-Jährige wurde ebenfalls verletzt, musste medizinisch versorgt werden. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen.

Zuvor beobachteten Zeugen wie der 29-Jährige mehrere unbekannte Frauen an der Haltestelle Berliner Platz belästigt hatte. Darüber hinaus hatte er einen Familienvater mit Kind weggestoßen. Die Taten fanden zwischen 20:17-21:20 Uhr im Bereich der Haltestelle statt.

Die Polizei sucht mögliche Geschädigte und Zeugen. Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .