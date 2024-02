Neustadt: Literaturvilla #40 präsentiert: „Gezeiten“ am 07. März 2024

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 7. März 2024, findet um 19 Uhr mit „Gezeiten“ bereits die 40. Ausgabe der Literaturvilla Herrenhof in der Parkvilla des Kulturzentrums Herrenhof statt. Titel der Veranstaltung ist das jüngst im Prosodia Verlag erschienene Lyrikdebüt „Gezeiten“ der Heidelberger Autorin Claudia Kiefer angelehnt.

In ihrem Gedichtband setzt sich die Autorin mit Naturphänomenen auseinander, die wie in unsern Leben wiederfinden. So sind die Gezeiten nicht bloß Naturphänomen, bei dem sich Wasser hebt und senkt, der Mond dirigiert. Sie sind auch das Auf und das Ab im Leben – unseres Lebens, wo die Verträge nicht immer selbst gemacht sind, wo die Landschaften vorüberziehen im Fensterrahmen, neue Himmelsschichten entstehen und die Existenz manchmal im Amt bestätigt werden muss. Und da wäre noch das Warten, das Verharren in der Stille, das Sichwiederfinden. Satt von Plänen ertrinken wir im ersten Kaffee. Doch die weißen Blüten kommen über Nacht. Sanft nimmt der Morgen deine Hand. Auf einmal im Frühling zu stehen, können wir uns nicht glauben. Das könnte auch ein Anfang sein. Was ich bin? Nun, eine Brise im Nacken, die Feder auf dem Weg, der Nebel im Frühjahr. Claudia Kiefer extrahiert die Essenz aus dem Leben, kocht daraus eine poetische Suppe, ein Gemisch aus vielerlei Kräutern, gepressten Reben, Vogelsang, Wolken, Mondgestein, Melancholie, geheimen Zutaten und ein wenig Magie. Das Publikum kann sich auf einen magischen Abend freuen!

Musikalisch und atmosphärisch begleitet wird der Abend vom Bassisten Steffen Weik aus Haßloch.

Claudia Kiefer (Foto: privat)

Autorin

Claudia Kiefer ist Autorin, hauptsächlich ist sie Lyrikerin. An manchen Tagen taucht sie auch in Prosa und Gesellschaftsromanen ab und wieder auf. Sie liest sehr gerne vor, vor kleinem und großem Publikum, für Kleine und Große, gibt Schreib- und Kunstkurse an Schulen und anderswo, organisiert Ausstellungen und Lesungen. Wenn man sie sucht, sitzt sie wahrscheinlich am Fenster mit Aussicht, im Zug, schreibt, sitz inmitten von Lesekreisen, sieht

sich Kunst an oder beobachtet Vögel im Wald. Utopie, denn einen Brotjob hat sie auch – von der Dichtung allein lässt es sich nicht leben. Am wohlsten fühlt sie sich unter Freigeistern, wenn sie tanzt, vielleicht gerade irgendwo an der Elbe, am Neckar oder an der Seine.

Musiker

„Hauptsache es groovt“ ist das Motto, wenn Steffen Weick zu seinem Bass greift. Egal ob es ein Fender Jazz Bass oder ein Kontrabass ist, egal in welcher Stilistik er sich gerade befindet, der Groove muss stehen. Seine Leidenschaft für die tiefen Töne lebt er im Bereich des Jazz in kleinen Formationen wie dem Duo Enjoy oder in großer Besetzung bei der Blue note BIG BAND auch in Zusammenarbeit mit internationalen Jazzgrößen wie Ack van Rooyen, Don Menza und Jiggs Whigham aus. Aber auch im Bereich des Soul, Funk, Rock und Pop bei Bands wie Holger Bläß & Friends oder Fatma2Soul baut er das harmonische Fundament.

Steffen Weick (Foto: Joschua Mack)

Ort: Parkvilla des Kulturzentrums Herrenhof

An der Eselshaut 18, 67435 Neustadt-Mußbach – Parkmöglichkeiten: An der Eselshaut 18.

Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.