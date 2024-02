Frankfurt – Ostend: Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge – Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Sonntag (25.02.2024) beschädigte ein Mann

insgesamt 9 PKW in der Oskar-von-Millner-Straße. Polizeibeamte nahmen ihn vor

Ort fest.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 08:50 Uhr, wie sich ein 25-jähriger Mann

an einem Fahrzeug in einer Tiefgarage Zutritt zu schaffen machte. Er

kontaktierte die Polizei, die Beamten die kurz darauf eintrafen, nahmen ihn in

einem Auto sitzend fest.

Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auf der Suche nach Diebesgut,

diverse Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen hatte, bei einem Porsche Cabriolet

schlitze er das Verdeck auf, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 Euro.

Der Mann wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Unbekannte entwenden 40 Tonnen Schienenstücke – Bundespolizei sucht Zeugen

Mainz-Bischofsheim (ots) – Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG haben am Freitag

festgestellt, dass von einer Baustelle im Bereich des Bahnhofes

Mainz-Bischofsheim dort gelagerte Schienenstücke in einem Gesamtgewicht von etwa

40 Tonnen entwendet wurden. Beamte der Bundespolizei stellten später fest, dass

es sich bei den Schienenstücke um etwa 8-10 Meter lange Schienenteile handelte,

die von den Tätern vermutlich mit einem LKW abtransportiert wurden. Am Tatort

konnten noch verschiedene Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden

müssen. Die Höhe des Schadens muss noch geprüft werden und kann im Moment noch

nicht genau beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Personen die

Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendieb bestiehlt 63-Jährigen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (yi) Ein 63-jähriger Mann hielt sich gestern Nachmittag im

Bahnhofsgebiet auf, als ihm ein Unbekannter das Smartphone entwendete und damit

flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein Mann neben dem Geschädigten in der

Karlstraße Platz und täuschte einen Zusammenbruch vor. Im Zuge dessen entwendete

er dem 63-Jährigen dessen Smartphone und flüchtete sodann in Richtung

Moselstraße.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, schmale Statur, dunkle Haare zu einem

Pferdeschwanz gebunden; trug eine helle, beige Winterjacke.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können,

sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 beim zuständigen 4. Revier oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Diebstahl einer Handtasche

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder nahmen in der Nacht von Sonntag auf Montag

(26. Februar 2024) im Bahnhofsgebiet einen 44-jährigen Mann fest, der im

Verdacht steht, aus einem Pkw eine Handtasche gestohlen zu haben.

Zunächst zeigte ein Bürger am Sonntagabend bei der Polizei den Diebstahl einer

Handtasche an, welche sich zuvor noch in seinem Fahrzeug befunden hatte, das in

der Elbestraße abgestellt war. Hinweise zu einem Autoknacker lagen zu diesem

Zeitpunkt allerdings noch nicht vor.

Aufgrund der umgehenden Auswertung von Videoaufzeichnungen war es einem Beamten

jedoch möglich, die Tathandlung sowie einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Im

Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es dann zivilen

Polizeibeamten, einen 44-jährigen Mann im Bereich Weserstraße / Gutleutstraße

ausfindig zu machen und gegen 01:45 Uhr festzunehmen. Die Beute hatte er nicht

einstecken.

Die Fahnder brachten den Tatverdächtigen für die weiteren Maßnahmen auf eine

Polizeidienststelle. Sie setzten ihn danach mangels vorliegender Haftgründe

wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls aus einem Pkw verantworten.

Frankfurt – Ostend: Volksverhetzung

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 24. Februar 2024 fuhr eine 72-jährige

Frau gegen 16.20 Uhr mit der S-Bahn der Linie 2 in Richtung Dietzenbach von der

Haltestelle Hauptwache bis zur Haltestelle Ostendstraße. Auf der Fahrt zwischen

den Haltestellen Konstablerwache und Ostendstraße fiel der Frau ein ihr

unbekannter Mann in Begleitung eines Kindes auf. Der Mann sprach dem Kind in

wiederholender und deutlich hörbarer Art und Weise immer wieder volksverhetzende

Inhalte vor, und versuchte dabei das Kind davon zu überzeugen diese

nachzusprechen, was das Kind letztlich auch tat. Auf das Verhalten angesprochen

reagierte der Mann verärgert und es kam zu einem Disput zwischen der 72-Jährigen

und der männlichen Person. Im Verlauf des Streitgesprächs trat der Mann der Frau

gegen die Hüfte. Sowohl die Geschädigte, als auch der Täter verließen an der

Haltestelle Ostendstra0e die S-Bahn. Die Geschädigte rief die Polizei. Umgehend

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich führten jedoch nicht mehr zum

Antreffen des Mannes.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, mitteleuropäisches

Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dünne Statur, kurze braune

Haare; deutschsprachig.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich bei dem 5. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 10500 zu melden,

oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Sachsenhausen: Fahrzeugkontrolle führt zu Drogenfund

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 24. Februar 2024 kontrollierten

Polizeibeamte gegen 17. 00 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Kennedyallee. Im

Fahrzeug fanden die Beamten drei Plomben mit insgesamt ca. 2 Gramm Kokain sowie

einen Taser. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der elterlichen Garage

des 26-jährigen Fahrers wurden die Beamten erneut fündig. Knapp 370 Gramm

Marihuana und ca. 100 Gramm teils in Plomben verkaufsfertig verpacktes Kokain

lagerten dort. Da der 26-Jährige diese Garage zwar offensichtlich als

Lagerungsort nutzte, jedoch an der elterlichen Anschrift nicht mehr wohnhaft

ist, und auch sonst über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er mit dem Ziel

der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Samstag (24. Februar 2024) auf Sonntag

(25. Februar 2024) kam es im Bahnhofsviertel im Bereich der Elbestraße zu einem

Straßenraub zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes. Die drei Täter konnten

festgenommen werden.

Gegen 02.10 Uhr lief der 29-Jährige auf dem Gehweg in der Elbestraße entlang,

als ihm ein Mann entgegenkam, und ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf

schlug. Der Geschädigte ging daraufhin sofort zu Boden. Auf dem Boden liegend,

trat der Täter auf den Mann ein. Zwei weitere Täter kamen hinzu, einer trat

ebenfalls auf das Opfer ein, der Dritte raubte dem 29-jährigen Geschädigten das

Portemonnaie sowie das Mobiltelefon. Alle drei Täter flüchteten zunächst in

Richtung Niddastraße und begaben sich im Anschluss in eine Gaststätte im

Nahbereich. Dort konnten sie nach Zeugenhinweisen durch Polizeibeamte

festgenommen werden. Das Raubgut führten sie nicht mehr bei sich. Bei den drei

Tätern handelt es sich um 19, 20 und 21-jährige wohnsitzlose Männer. Alle Drei

wurden mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt – Westend: Gebäudebrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 23. Februar 2024 brach gegen 20.00 Uhr in

einem leerstehenden Gebäude in der Siesmayer Straße ein Feuer aus. Der vor Ort

befindliche Sicherheitsdienst alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand,

der sich im Erdgeschoss des Gebäudes ausgeweitet hatte, löschen. Personen

befanden sich nicht im Gebäude, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei

ermittelt.

Frankfurt – Heddernheim: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitagnachmittag (23. Februar 2024) kam es im

Nordwestzentrum zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen durch den Einsatz

eines Pfeffersprays. Die unbekannten Täter konnten flüchten.

Gegen 17.10 Uhr hielten sich ein 21-Jähriger sowie seine 19-jährige Begleitung

zunächst auf dem Walter-Möller-Platz auf, als sie von den zwei unbekannten

späteren Tätern angesprochen wurden. Es entwickelte sich ein kurzes

Streitgespräch, was durch eine unbekannte dritte Person geschlichtet wurde. Im

Anschluss begaben sich die beiden 21- und 19-Jährigen in einen im

Nordwestzentrum gelegenen Supermarkt. Dort hielten sie sich im Eingangsbereich

auf, als die beiden Unbekannten aus dem vorangegangenen Streitgespräch ebenfalls

den Supermarkt betraten, und sie aufforderten, diesen mit ihnen zu verlassen.

Als dies verneint wurde, zogen die beiden Täter nun einen Teleskopschlagstock

sowie ein Pfefferspray hervor und sprühten damit sofort in Richtung der beiden

Geschädigten. Auch fünf weitere Kunden des Supermarktes wurden durch den Einsatz

des Pfeffersprays in Mitleidenschaft gezogen und leicht verletzt. Alle

Geschädigten erlitten Augen- und Atemwegsreizungen und wurden durch einen

verständigten Rettungswagen vor Ort versorgt. Die beiden Täter flüchteten nach

der Tat und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig

gemacht werden. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 14 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze kurze Haare;

bekleidet mit einer hellgrauen Jacke, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen;

trug eine Herrenumhängetasche.

Täter 2: Männlich, ca. 15 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle, wellige / lockige

Haare; bekleidet mit einer schwarzen langen Jacke (Parker), einer grauen

Jeanshose sowie weißen Schuhen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können,

werden gebeten, sich bei dem 14. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 11400 zu

melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bornheim: Streitigkeiten führen zum Auffinden von Cannabispflanzen

Frankfurt (ots) – (th) Am Nachmittag des 23. Februar 2024 gegen 16.30 Uhr,

wurden durch die im Nachbargebäude eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens in

einem Wohnhaus in der Kettelerallee lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei

Personen wahrgenommen.

Die daraufhin alarmierte Polizei konnte in besagtem Wohnhaus im Hausflur vor

geöffneter Wohnungstür einen 39-jährigen Mann, sowie seine 32-jährige

Lebensgefährtin antreffen. Beide gaben an, dass es sich lediglich um verbale

Streitigkeiten handele. Während des Gesprächs nahmen die Polizeibeamten bereits

einen deutlichen Cannabisgeruch aus der Wohnung wahr. Als der Mann dann

schlagartig in die Wohnung gehen, und die Tür vor den Beamten verschließen

wollte, konnte dies durch die Polizisten verhindert werden. Der Grund für diesen

Versuch war schnell gefunden. In der Wohnung befand sich ein provisorisch

errichtetes Gewächshaus mit 8 Cannabispflanzen. Zudem fanden die Polizeibeamten

im Rahmen der nun folgenden Durchsuchung über 13.000 Euro Bargeld, eine geringe

Menge Marihuana sowie mehrere Mobiltelefone. Der 39-Jährige sowie die 32-jährige

Frau wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.