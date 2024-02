Driedorf – B 255: Kreisverkehr übersehen –

Mit Untersuchungen im Krankenhaus endete heute Morgen der Verkehrsunfall eines 50-jährigen Skodafahrers. Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf war heute Morgen, gegen 06.35 Uhr auf der Bundesstraße 255 von Herborn in Richtung Westerwald unterwegs. Am Übergang zur B 414, der sogenannten „Spinne“, übersah er offensichtlich den Kreisverkehr und fuhr geradeaus über die Bebauung des Kreisels. Der Skoda hob ab und überschlug sich im Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Unfallfahrer ins Krankenhaus. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Wetzlar – B49: Geisterfahrerin schwer verletzt –

Weil sie falsch auf die B49 auffuhr, verursachte eine 18-Jährige am frühen Sonntagmorgen einen Zusammenstoß. Die in Frankfurt lebende Frau lenkte ihren Peugeot gegen 01.30 Uhr an der Anschlussstelle Solms-Oberbiel als Falschfahrerin auf die Fahrstreifen, die in Richtung Leun führen. Dort prallte sie frontal mit einem Mercedes zusammen. Die Frankfurterin trug schwere Verletzungen davon, ihre 54-jährige Unfallgegnerin aus Löhnberg erlitt ebenfalls Verletzungen. Zwei Rettungswagenbesatzungen waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert – der Gesamtsachschaden liegt bei mindestens 30.000 Euro. Bis beide Fahrzeuge geborgen worden waren, kam es bis etwa 03.15 Uhr zu Beeinträchtigungen zwischen Dalheim und Solms, in Fahrtrichtung Limburg.

Solms-Oberbiel: Bargeld gestohlen –

Während eines Umzugs stand die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Schlossblick am Samstag (24.02.2204) offen. Unbekannte nutzen die Gunst der Stunde und drangen in die Wohnung ein. Aus einem Tresor stahlen sie rund 1.000 Euro Bargeld. Der Schaden am Tresor wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen zwischen 12:05 Uhr und 12:25 Uhr im Schlossblick aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen. (K.M.)

Wetzlar – Gartenhaus aufgebrochen –

Zwischen dem 08.02.2204 und dem vergangenen Samstag (24.02.2024), 11:00 Uhr, brachen Unbekannte ein Gartenhaus in der Sichhofstraße auf. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob bzw. was die Diebe stahlen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180. (K.M.)

Sinn-Edingen: in Einfamilienhaus eingedrungen –

Ein Unbekannte hebelte am Samstagmittag (24.02.2204) gegen 13:00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Brückenstraße auf und drang in die Wohnräume ein. Hier durchwühlte er die Räume und legte mehrerer Elektronikgegenstände zum Abtransport bereit. Offenbar störte ein nach Hause kommender Bewohner den Einbrecher während der Tatausführung. Der Dieb sprang aus einem Fenster und flüchtete durch den Garten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Edingen aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050. (K.M.)