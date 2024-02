Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Niddatal-Ilbenstadt: Schmuck erbeutet und an Haustür gehebelt –

Am Wochenende brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Krautgarten“ ein und scheiterten in der Schönecker Straße an der Haustür eines Mehrfamilienhauses.

Am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 19.20 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner im Krautgarten. Über die Terrassentür drangen die Diebe gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände.

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagmorgen, gegen 07.55 Uhr machten sich Einbrecher an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Schönecker Straße zu schaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Dies ist bereits der zweite Versuch über die Eingangstür gewaltsam ins Haus einzudringen. Bereits zu Beginn der vergangenen Wochen – Im Zeitraum von Dienstag bis Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr – waren entsprechende Aufbruchspuren entdeckt worden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Einbrecher am Samstag „Am Krautgarten“ beobachtet

oder wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Angaben zu den Tätern zu Beginn und am Ende der letzten

Woche in der Schönecker Straße machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Gedern: Polo landet auf dem Dach / Polizei sucht wichtigen Zeugen –

Mit Untersuchungen im Krankenhaus endete für einen Unfallfahrer am Freitagabend ein missglückter Überholvorgang. Ein wichtiger Unfallzeuge wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 20.20 Uhr war der 27-jährige Unfallfahrer mit seinem Polo auf der Landstraße von Wenigs in Richtung Gedern unterwegs. Hier setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an und zog auf die Gegenspur. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er dort die Kontrolle über seinen VW, kam rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte zurück auf die Straße. Dort überschlug sich der Polo und kam auf dem Dach zum Stehen. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Unfallfahrer, eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus.

Der Fahrer des überholten Pkw blieb zunächst an der Unfallstelle stehen, fuhr jedoch kurz darauf wegen eines Termins weiter. Diesen Zeugen sucht die Polizei dringend und bittet ihn sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: Über Kellerfenster eingestiegen –

Mit Bargeld, Schmuck und einer Handtasche suchten Einbrecher in der Johannes-Gutenberg-Straße das Weite. Die Diebe brachen ein Kellerfenster auf, kletterten ins Haus und durchsuchten sämtliche Zimmer nach Wertsachen. Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. Die Reparatur des Fensters wird ca. 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Samstagfrüh, gegen 00.25 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Diebe im Rohbau –

In der Josef-Seliger-Straße rückte ein Rohbau in den Fokus unbekannter Diebe. Am Freitag, zwischen 16.00 Uhr und 22.20 Uhr betraten sie die Baustelle und griffen sich zwei Luftentfeuchter im Wert von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten die Polizei in Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 zu informieren.