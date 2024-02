Gießen: Kunstwerk angezündet – Zeugen gesucht

Im Außenbereich des Musik- und Kunstverein Gießen zündete ein Unbekannter ein Kunstwerk aus Holz, sowie ein an Banner an einem Zaun, an. Durch das Feuer wurde die Holzverkleidung einer außen liegenden Treppe ebenfalls beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren, vierstelligen Eurobereich.

Brandermittler der Gießener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass die Gegenstände absichtlich in Brand gesetzt wurden.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat am Sonntag (25.2.2024) gegen 22.45 Uhr in der Straße An der Automeile, oder dem näheren Umfeld, etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Verursacher geben? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Fenster hält Hebelversuchen stand

Ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Alten-Busecker Straße versuchte ein Einbrecher aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Versuchen stand, der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Das Fenster befindet sich in etwa zwei Metern Höhe. Vermutlich benutzte der Kriminelle unter dem Fenster stehende Mülltonnen als Steighilfe, um an das Fenster zu gelangen. Die Hebelmarken wurden am 23.2.2024 bemerkt, unklar ist, wann genau der Einbruchsversuch stattfand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Zeit vor dem 23.2.2024 etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in ehemalige Kapelle

Zu Wohnraum umfunktionierte Räume einer ehemaligen Kapelle waren das Ziel eines Einbrechers im Meisenbornweg. Im Zeitraum von 10.2.2024 bis 22.2.2024 drang der Unbekannte in die Räume ein und entwendete daraus mehrere Handys. Um in die Räume zu gelangen, schlug er zuvor mehrere Glaselemente ein. Ferner bog er eine Vergitterung vor den auf Kellerniveau liegenden Fenstern auf. Im Anschluss schlug er eine Fensterscheibe ein und gelangte so schließlich ins Innere.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Linden: In Einfamilienhaus eingestiegen

Am Samstag (24.2.2024) kam es in Leihgestern zu einem Einbruch. Der Einbrecher schlug in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 21 Uhr in der Weimarer Straße zu. Dazu verschaffte er sich auf unbekannte Weise Zugang zu einem in etwa drei Metern Höhe gelegenen Balkon eines Einfamilienhauses. Dort hebelte er an der Balkontür und gelangte so in die Wohnräume. Er durchsuchte die Räume und erbeutete Schmuck. Im Anschluss an den Einbruch flüchtete der Kriminelle unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: An Haustür gehebelt

Mit einem Hebelwerkzeug machte sich ein Unbekannter an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses am Ulner Dreieck zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag (24.02.2024), 6 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr zu. Seine Hebelversuche misslangen jedoch, er ließ von seiner Tat ab und flüchtete unbemerkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Rabenau: Banner gestohlen – Zeugensuche

Ein Unbekannter klaute ein Banner vor einem Vereinsheim in Londorf. Das Banner hing vor dem Gebäude in der Brodbachstraße. Der unbekannte Dieb schlug im Zeitraum vom 24.2.2024 auf 25.2.2024 zu.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Mercedes gestreift und geflüchtet

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes. Der silberfarbene Kombi stand im Fasanenweg am Fahrbahnrand. Der Unfall ereignete sich zwischen Montag (12.2.2024) und Freitag (16.2.2024). Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.